Tu futuro como investigador comienza aquí

La Oficina de Asesoramiento a la Carrera Investigadora, situada en el Edificio I+D+I del Campus Tecnológico de Algeciras, es una iniciativa de la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras, en colaboración con el Campus Bahía de Algeciras de la Universidad de Cádiz, con la que se pretende fomentar la incorporación de jóvenes estudiantes al mundo de la investigación, la captación y retención de talento, así como ofrecer asesoramiento para aquellos que ya se hayan iniciado en la senda de la investigación y quieran estar al día de novedades, oportunidades, recursos o difusión de resultados.

En la web carrerainvestigadorafcta.com se pueden encontrar las siguientes opcione

¿En qué consiste la carrera investigadora?

Una explicación clara y visual sobre lo que implica dedicarse a la investigación: desde la motivación personal hasta el impacto global.

Fases del itinerario investigador

Una guía paso a paso, desde que se es estudiante de grado hasta convertirse en investigador/a consolidado/a. Se detalla cada fase con recursos, consejos y requisitos.

Fuentes de financiación

Información actualizada sobre becas, contratos predoctorales y postdoctorales, proyectos financiados a nivel nacional e internacional (FPU, FPI, MSCA, ERC, etc.), ayudas de la Universidad de Cádiz y de la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras, y consejos para presentar solicitudes exitosas.

Recursos y formación

Acceso a cursos, webinars y talleres gratuitos o subvencionados sobre: Comunicación y divulgación científica, uso de la IA en la Investigación etc.,

Difusión de resultados

Un apartado dedicado a ayudar al investigador/a a la hora de publicar y comunicar su investigación: Plataformas de publicación, congresos y jornadas científicas, cómo preparar un póster, artículo o comunicación oral, repositorios de acceso abierto.

Esta iniciativa está financiada por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía.

