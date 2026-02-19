Tu futuro como investigador comienza aquí
Contenido ofrecido por la Oficina de Asesoramiento a la Carrera Investigadora
Para poner en marcha esta oficina se ha creado el portal carrerainvestigadorafcta.com un espacio dinámico, actualizado y pensado especialmente para los que se plantean un futuro en la investigación
La Oficina de Asesoramiento a la Carrera Investigadora, situada en el Edificio I+D+I del Campus Tecnológico de Algeciras, es una iniciativa de la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras, en colaboración con el Campus Bahía de Algeciras de la Universidad de Cádiz, con la que se pretende fomentar la incorporación de jóvenes estudiantes al mundo de la investigación, la captación y retención de talento, así como ofrecer asesoramiento para aquellos que ya se hayan iniciado en la senda de la investigación y quieran estar al día de novedades, oportunidades, recursos o difusión de resultados.
En la web carrerainvestigadorafcta.com se pueden encontrar las siguientes opcione
¿En qué consiste la carrera investigadora?
Una explicación clara y visual sobre lo que implica dedicarse a la investigación: desde la motivación personal hasta el impacto global.
Fases del itinerario investigador
Una guía paso a paso, desde que se es estudiante de grado hasta convertirse en investigador/a consolidado/a. Se detalla cada fase con recursos, consejos y requisitos.
Fuentes de financiación
Información actualizada sobre becas, contratos predoctorales y postdoctorales, proyectos financiados a nivel nacional e internacional (FPU, FPI, MSCA, ERC, etc.), ayudas de la Universidad de Cádiz y de la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras, y consejos para presentar solicitudes exitosas.
Recursos y formación
Acceso a cursos, webinars y talleres gratuitos o subvencionados sobre: Comunicación y divulgación científica, uso de la IA en la Investigación etc.,
Difusión de resultados
Un apartado dedicado a ayudar al investigador/a a la hora de publicar y comunicar su investigación: Plataformas de publicación, congresos y jornadas científicas, cómo preparar un póster, artículo o comunicación oral, repositorios de acceso abierto.
Esta iniciativa está financiada por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía.
Plan de ayudas para investigación en el Campus Bahía de Algeciras para 2026
La Fundación Campus Tecnológico de Algeciras y la Universidad de Cádiz han puesto en marcha un plan de ayudas destinado a impulsar la investigación y transferencia de conocimiento en el Campus Bahía de Algeciras durante el año 2026. Esta iniciativa cuenta con financiación de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía y está dirigida tanto al personal docente-investigador como al alumnado vinculado a este campus universitario.
Las instituciones han establecido que cualquier iniciativa realizada desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026 podrá solicitar financiación con cargo a estas ayudas. El objetivo principal es promover la formación, la investigación y la transferencia del conocimiento en el ámbito del Campo de Gibraltar, consolidando así la actividad científica en la zona.
El plan se estructura en cuatro convocatorias diferenciadas que abordan distintos perfiles y necesidades del ámbito académico e investigador. Cada una de ellas cuenta con sus propias bases legales y criterios de elegibilidad específicos.
El Campus Bahía de Algeciras ha lanzado cuatro convocatorias de ayudas orientadas a fortalecer la investigación, la transferencia de conocimiento y la innovación:
- Ayudas al personal docente e investigador para financiar actividades de investigación y transferencia durante 2026
- Ayudas al alumnado para fomentar su iniciación en la actividad científica en el Campo de Gibraltar
- Ayudas para el apoyo de actividades formativas y de I+D+i para investigadores y estudiantes de grado, posgrado y doctorado —incluidos doctorandos de programas de la Universidad de Cádiz—
- II edición de proyectos de I+D+i e innovación docente, dirigida a personal docente-investigador, grupos de investigación de distintas ramas, investigadores en formación y profesorado de centros adscritos a la UCA en la comarca.
