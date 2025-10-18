Escudería Prime, un equipo de lujo para la competición de Kart Royale

Amazon refuerza su apuesta por la velocidad y la innovación con su participación en Kart Royale, la competición española de karts eléctricos que prepara su debut en Granada hoy sábado 18 de octubre de 2025. Este evento, reúne a diez escuderías formadas por reconocidos creadores de contenido del país. Amazon es patrocinador oficial de la competición, y participará con la Escudería Prime sobre la pista, liderada por Lola Lolita y acompañada por los creadores de contenido Sofía Surfers y Álvaro Suárez, que tratará de hacerse con el podium en Kart Royale.

Kart Royale transformará las calles de Granada en un circuito urbano perimetrado de 730 metros que recorrerá lugares emblemáticos de la ciudad como Puerta Real, Plaza del Campillo, Calle Ganivet o Plaza Mariana Pineda. Los pilotos pondrán a prueba su destreza y reflejos en una experiencia que trasciende la tradicional carrera de karts. Kart Royale fusiona la adrenalina del motor eléctrico con desafíos inspirados en el universo gamer, trasladando elementos propios de los videojuegos al trazado urbano. La organización ha confirmadoque Antonio Lobato, periodista deportivo y director de la competición, será el encargado de narrar el desarrollo de la prueba, tal y como explicaron ayer en la rueda de prensa inaugural a la que acudió también, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y Lola Lolita, jefa de la Escudería Prime que acudió como representante de los creadores de contenido que forman las diez escuderías.

La apuesta de Amazon por la velocidad y la innovación

“La velocidad es lo que conecta a Amazon con Kart Royale: representa la esencia de esta competición y también algo en lo que trabajamos constantemente, con el objetivo de que nuestros clientes Prime reciban sus pedidos cada vez más rápido", señala Carmen Nestares, vicepresidenta de Marketing y Prime en Amazon. "Además, Kart Royale refleja perfectamente el espíritu de innovación que caracteriza a Prime, ya que combina la emoción de las carreras con el entretenimiento, de la misma manera que lo hacemos nosotros con nuestras películas, series, música y todos los beneficios que ofrecemos a nuestros clientes".

Escudería Prime

De hecho, la compañía batió su récord mundial de entregas rápidas con más de 9.000 millones de artículos entregados el mismo día o al siguiente. En España, la cifra superó los 160 millones, un 10% más que el año anterior, y los clientes Prime ahorraron más de 115 euros de media en entregas rápidas y gratuitas, el doble del coste de la suscripción anual.

La apuesta logística de Amazon sigue creciendo. El servicio 'Entrega hoy' con entregas en el mismo día para clientes Prime ya está operativo en 16 ciudades españolas, permitiendo la recepción de pedidos el mismo día en compras iguales o superiores a 29 euros. Entre los productos más populares con ‘Entrega hoy’ de este verano destacan dispositivos propios como el Fire TV Stick y artículos de gran demanda diaria, desde cápsulas de café hasta productos para el cuidado personal. Destaca también la entrega más rápida de 2025: un pedido de globos de agua en Madrid llegó a su destinatario en apenas 48 minutos.

Además de entregas rápidas, los clientes de Amazon disfrutan también de cómodas opciones de entrega. Y es que Amazon ofrece una gran red de puntos de recogida, superando los 20.000 establecimientos en todo el país, entre taquillas de autoservicio Amazon Locker, mostradores Amazon Counter y puntos autorizados asociados. La compañía refuerza así las opciones de recogida para los usuarios, consolidando la experiencia Prime como diferencial respecto a otras plataformas de venta online.

Qué es Kart Royale y por qué destaca en el panorama nacional Kart Royale es una nueva competición promovida por Atresmedia que reúne creadores de contenido, influencers y figuras digitales de gran relevancia en torno a un formato inmersivo de carreras urbanas con karts 100% eléctricos. El certamen se distingue por trasladar al mundo real elementos de los videojuegos y del entretenimiento online, mezclando desafíos inspirados en los eSports y el motor. El relato y la dirección deportiva estarán conducidos por Antonio Lobato, que garantiza la máxima difusión y profesionalidad.

Lola Lolita

Lola Lolita: con más de 13 millones de seguidores en redes sociales, es una de las creadoras de contenido más influyentes de España. Espontánea, cercana y auténtica, ha sabido conectar con toda una generación a través de su estilo personal y su energía contagiosa. Su presencia en plataformas como TikTok e Instagram la ha convertido en un referente. Ahora, se pone al volante como capitana de la Escudería Prime en Kart Royale, demostrando que la velocidad, la diversión y el espíritu competitivo también forman parte de su ADN.

Sofía Surfers

Sofía Surfers: es creadora de contenido y hermana pequeña de Lola Lolita, con quien comparte una comunidad de millones de seguidores en TikTok e Instagram y una energía imparable. Su estilo fresco, su sentido del humor y su naturalidad la han convertido en una de las voces más queridas entre el público joven. Amante del deporte, la música y la moda, Sofía transmite una energía auténtica y positiva en todo lo que hace. En Kart Royale, se suma a la Escudería Prime de Amazon para llevar esa misma energía a Granada.

Álvaro Suárez

Álvaro Suárez: es creador de contenido y una de las caras emergentes del panorama digital en España tanto en TikTok como en Instagram. Conocido por su estilo desenfadado y su sentido del humor, comparte en sus redes su día a día con una comunidad cada vez más fiel. Le apasiona la tecnología, el motor y los retos, por eso su participación en Kart Royale con la Escudería Prime de Amazon encaja perfectamente con su espíritu competitivo y su forma de disfrutar cada experiencia al máximo.

Muchos beneficios en una única suscripción

Los clientes de Amazon Prime en España disfrutan de numerosas ventajas, incluyendo lo mejor en compras y entretenimiento. Por una cuota anual de 49,90 euros (o mensual de 4,99 euros), la suscripción —que incluye un periodo de prueba gratuito de 30 días— garantiza envíos rápidos y gratuitos, acceso exclusivo a promociones, ofertas flash y eventos de ofertas señalados como Prime Day o la Fiesta de Ofertas Prime, con envíos reducidos en el servicio de supermercado Amazon Fresh, la Tienda de DIA y Mercadode la Paz.

El entretenimiento es otro de los pilares de la suscripción: Prime Video permite disfrutar de un catálogo en auge —incluyendo títulos como Culpa mía, Operación Triunfo o Reina Roja— mientras que Amazon Music Prime da acceso a más de 100 millones de canciones y podcasts sin publicidad. Se suma el almacenamiento ilimitado en Amazon Photos y la inminente llegada de Amazon Luna, para jugar a videojuegos gratuitos. El universo Prime se completa con una biblioteca digital de ebooks, audiolibros, cómics y manga.

Existen tarifas preferenciales para el público joven (entre 18 y 22 años), o estudiantes independientemente de su edad, quienes pueden suscribirse por solo 2,49 euros al mes, o bien 24,95 euros anuales, disfrutando además de un periodo gratuito de 90 días.

Amazon en Andalucía y la apuesta por Granada

La vinculación de Amazon con Andalucía es tangible en forma de empleo y desarrollo tecnológico. La compañía ha creado más de 2.000 puestos de trabajo en la región a través de sus cuatro estaciones logísticas (Granada, Sevilla, Málaga y El Puerto de Santa María) y del centro logístico de Dos Hermanas, Sevilla, desde donde se gestionan cientos de miles de paquetes diariamente. Además, Amazon Fresh opera desde Sevilla como supermercado online.

Las oportunidades comerciales para pequeñas y medianas empresas andaluzas no dejan de crecer. Más de 2.500 pymes venden sus productos en Amazon, alcanzando en 2024 unas exportaciones de 135 millones de euros y 13 millones de artículos vendidos.

En septiembre de 2024 abrió sus puertas la estación logística de Escúzar, en Granada (DQA8). Esta instalación de 8.000 metros cuadrados emplea a cerca de 40 personas, consolidando la estrategia de Amazon en la provincia y subrayando la importancia de la región para la compañía.