Disminuyen las falsificaciones de tabaco pero aumenta ligeramente el consumo de tabaco ilícito

Según los últimos datos disponibles, correspondientes al primer semestre de 2024 de la Encuesta de Paquetes Vacíos (EPS), elaborada por la consultora IPSOS, el volumen de consumo de tabaco no doméstico en España ha aumentado ligeramente hasta situarse en un 5,2%, en comparación con el mismo periodo de 2023. Esta cifra supondría una pérdida de recaudación estimada, vía impuestos, de 212€ millones de euros.

Por contra, se reducen las falsificaciones de cigarrillos, cuyo volumen sobre el total de consumo se sitúa en un 1,1%, respecto al 1,2% registrado en el mismo periodo del año pasado. A pesar de esta disminución, el porcentaje de falsificaciones sigue siendo muy superior al 7,53% que representaban antes de la pandemia en el consumo ilegal.

Esta tendencia coincide también con la disminución del fenómeno de las fábricas ilegales en nuestro país. Si bien, en el primer semestre de 2023 se desmantelaron una total de 15 instalaciones clandestinas, en el mismo periodo de este año han sido 11.

Según explica Rocío Ingelmo, directora de Asuntos Legales y Corporativos de Altadis-Imperial Brands durante la presentación del IX Congreso Frente al Contrabando: “Valoramos positivamente estos datos, ya que el comercio ilícito de cigarrillos se ha reducido más de la mitad en los últimos de diez años. Sin embargo, esta es una tendencia que puede cambiar rápidamente si las condiciones que nos han llevado hasta aquí se modifican. Francia es un claro y cercano ejemplo. La introducción de medidas como el empaquetado genérico, acompañado de subidas de impuestos excesivas, ha llevado a que el contrabando pase en siete años del 21,7% del consumo total, al 44,7% en la actualidad”.

Andalucía, a la cabeza del comercio ilícito

Comercio ilícito

Este año, el IX Congreso Frente al Contrabando de Altadis-Imperial Brands tiene lugar en Cádiz, precisamente porque Andalucía continúa siendo una de las regiones más impactadas por el comercio ilícito en sus distintas modalidades, tanto falsificaciones como consumo no doméstico, procedente de otros mercados con precios más bajos. Es en esta Comunidad Autónoma donde más ha crecido, pasando del 11,6% del primer semestre de 2023 al 15,4% actual.

Si analizamos las 10 ciudades españolas con mayor volumen de contrabando, 9 de ellas son andaluzas. Sevilla es la ciudad con mayor incidencia de comercio ilícito (20,1%), seguida de Málaga (19,4%) y Huelva (19,4%). Cádiz, ciudad que acoge la novena edición del Congreso, se sitúa en quinto lugar con un 18,4% de ilícito sobre el consumo total.

Asimismo, es la región que concentra un mayor número de fábricas ilegales desmanteladas. De las 11 registradas entre enero y junio de este año, 9 estaban ubicadas en Andalucía, 2 de ellas dedicadas a la fabricación de picadura de liar ilegal.

Además de Andalucía, se ha observado, en comparación con el mismo semestre del año anterior, un ligero aumento en el comercio ilícito en otras comunidades autónomas, como Cantabria, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia y Cataluña

Gibraltar reduce su peso como mercado origen del tabaco ilegal

Si analizamos la procedencia del tabaco no doméstico consumido en nuestro país, Gibraltar ha reducido significativamente su peso, pasando de ser origen del 67% del volumen en el primer semestre de 2021, al actual 7,6%. Si bien es cierto que la mayoría del volumen de tabaco no doméstico tiene un origen indeterminado, ya que no puede identificarse por sus precintas.

“Como fabricantes de tabaco seguiremos trabajando en depurar estos datos al máximo, ya que las cifras clasificadas como ‘indeterminado’ siguen siendo altas y nos sorprende. Desde la introducción en toda Europa de la trazabilidad para nuestros productos, todo el tabaco que se produce en fábricas de la Unión Europa va trazado y, en consecuencia, debería ser muy sencillo conocer el mercado de destino del mismo. Si a esta realidad, que desde mayo de 2024 afecta a todos los productos del tabaco, le sumamos el deseo de las autoridades de Gibraltar de continuar con la trazabilidad (Track&Trace) para conocer el destino del tabaco desde su entrada en este mercado hasta que llega al minorista, será muy positivo para todos”, ha explicado Rocío Ingelmo.