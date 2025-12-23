El Consorcio de Bomberos de Cádiz recuerda que la prevención es fundamental para evitar incendios domésticos esta Navidad

La prevención es fundamental para evitar incendios domésticos durante estas fiestas navideñas por el uso de luces, adornos o aparatos calefactores. Tanto los estudios como las estadísticas relacionadas con este tipo de incidentes revelan que la mayoría de los incendios en viviendas se producen en los meses de invierno, durante la noche y que una de las principales causas son los aparatos calefactores, la sobrecarga de enchufes o los adornos de mala calidad.

El Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz lanza por ello una campaña navideña bajo el título ‘¡Regálate una Navidad segura!’ con el fin de difundir algunos consejos útiles para poner en práctica en el hogar durante estas fiestas, aplicables también para el resto de la temporada invernal. Esta campaña se difundirá a través de los medios de comunicación locales y provinciales, además de por los canales oficiales de comunicación del Consorcio, principalmente redes sociales y página web.

Entre los consejos se encuentran:

• Colocar el árbol y los adornos lejos de chimeneas y estufas

• Mantener alejadas las luces y fuentes de calor de materiales combustibles como cortinas y sofás

• Utilizar luces y aparatos eléctricos con marcado CE y con interruptor de desconexión, y apagarlos al irse a dormir y al salir de casa

• No sobrecargar los enchufes y regletas

• Ventilar las habitaciones cuando se utilicen calefacciones con quemadores de llama, ya que en caso de mal funcionamiento podrían producir intoxicación por monóxido de carbono (CO)

• Realizar un correcto mantenimiento de chimeneas, calentadores de gas y ventilación de las cocinas

• Extremar la precaución con mesas camilla y los braseros

• A la hora de cocinar, no descuidar nunca la tarea

Asimismo, desde el Consorcio de Bomberos de Cádiz se recuerda que, en caso de producirse un incendio en la vivienda, hay que salir inmediatamente, cerrando todas las puertas a nuestro paso. Cuando la localización del incendio nos impida salir, hay que encerrarse en la estancia más alejada de las llamas y hacerse visible desde una ventana para que puedan acudir en nuestra ayuda, y llamar al 112 (Emergencias) o al 085 (Bomberos).

Los detectores de humo son aparatos muy útiles para prevenir los incendios en las viviendas. Son dispositivos muy económicos y fáciles de instalar y está demostrado que pueden salvar vidas gracias al potente sonido que emiten en caso de detección de humo, alertando así rápidamente a los ocupantes de la casa y al vecindario.

El CBPC tiene activa una campaña de instalación de estos dispositivos en todas las viviendas de la provincia de personas mayores y dependientes, aun así, se recomienda a toda la ciudadanía adquirir e instalar en sus casas un dispositivo de seguridad de estas características.