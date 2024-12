"Conexión a Tierra", un videopodcast de Endesa para reconectar con el campo

El videopodcast Conexión a Tierra nace con el objetivo de desmitificar las ideas preconcebidas sobre el desarrollo renovable en el mundo rural, a través de preguntas directas y debates auténticos. Para presentar y moderar el programa, Endesa cuenta con la agroinfluencer Pilar Pascual y el creador de contenidos Elisardo Pardos. @agripilar destaca que: "lo que buscamos todo el equipo de Conexión a Tierra es mostrar el lado positivo de las energías renovables, enseñando proyectos que realmente aportan al mundo rural. Además, queremos dejar claro que las renovables no llegan a los entornos rurales para interrumpir o alterar lo que ya existe, sino para integrarse con ello y aportar un valor añadido".

A lo largo de 11 capítulos, con una cadencia quincenal en las principales plataformas, los espectadores se sumergen en una reflexión sobre cómo la tradición y la innovación pueden coexistir en el entorno rural

Otro aspecto clave que marca @agripilar sobre el videopodcast es que "la gente de ciudad aprenderá a reconocer mucho más el trabajo del campo. Sin la disposición de agricultores y ganaderos a incorporar las energías renovables y trabajar junto a ellas para seguir produciendo tanto alimentos como energía, la vida en la ciudad no sería posible".

Por ello, en Conexión a Tierra, los micrófonos se convertirán en un puente que acercará a los oyentes a las oportunidades que están surgiendo en el campo gracias a la llegada de las energías renovables. A través de historias reales, el videopodcast demostrará cómo las energías renovables no llegan al entorno rural para competir, sino para coexistir y complementarse, uniendo la tradición del campo con la innovación tecnológica, y la biodiversidad con la generación sostenible de electricidad. Uno de los ejemplos que se presentarán será el de José Antonio y Mari Ángeles, jóvenes pastores sevillanos que han integrado paneles solares en su vida cotidiana por donde pastan sus ovejas que cuentan con un pasto libre de pesticidas que permiten producir el primer “queso solar”.

“La ciudad sin duda se tiene que acercar más al campo”, ha confirmado Elisardo Pardos, co-presentador de Conexión a Tierra, quien en cada capítulo ha ido “descubriendo un poquito de lo cerca que estamos pero de lo alejados que nos sentimos. Me ha sorprendido ver que tanto en el campo como en la ciudad hay mucha desinformación de los unos con los otros, esperamos arrojar un rayo de luz que permita abrir un debate sano como el que nosotros hemos tenido en este videopodcast”.

Uno de los momentos de la presentación. / Endesa

Otros relatos que enriquecerán las emisiones incluirán el de Daniel, quien forma a personas con discapacidad intelectual en empleos emergentes relacionados con las energías renovables; el de Juanjo, un emprendedor de Huelva que transforma ideas en negocios en pequeños pueblos de Soria; el de Alfonso, un ornitólogo que demuestra cómo la energía limpia puede coexistir con el cuidado de las aves; y el de José María, quien lidera un equipo de arqueólogos que ha realizado descubrimientos fascinantes durante la construcción de la planta solar Centurión en Extremadura.

Además, el podcast explorará el concepto de apiarios solares, un tema cada vez más relevante, impulsado por mujeres como Paola y Eva, quienes introducirán a los oyentes al fascinante mundo de las abejas y los insectos. Explicarán los desafíos que enfrentan estos insectos, fundamentales para la polinización, y cómo, al colaborar con las plantas fotovoltaicas, pueden encontrar un entorno seguro y libre de pesticidas. Así, las abejas podrán prosperar en las cercanías de estas instalaciones, que se convierten en refugios ideales para ellas.

El programa también destacará la innovación que está revolucionando el entorno rural. Pilar Pascual subraya que "en la ciudad se cree que el campo no evoluciona al ritmo de las ciudades, y eso no es cierto. Es algo que también aprenderán. En el mundo rural se trabaja de manera muy distinta a como se hacía antes". Pascual enfatiza la importancia de la adaptabilidad: "Así como nuestros abuelos y bisabuelos dejaron atrás el arado y las mulas para pasar a tractores de más de 500 caballos, nosotros también debemos adaptarnos a las nuevas tecnologías que llegan, como las energías renovables. No todas las empresas lo hacen bien, pero eso no significa que todas lo hagan mal. Hay compañías que realmente apuestan por el medio rural, como Endesa, que respetan lo que ya existe y no llegan para invadir, sino para convivir", concluye Pascual.

En el programa, descubriremos los beneficios que las energías renovables pueden aportar, destacando el valor añadido que conlleva la instalación de plantas solares y parques eólicos — @Agripilar - agroinfluencer

Por otro lado, los oyentes tendrán la oportunidad de sumergirse en el turismo sostenible, con propuestas que incluyen visitas a parques eólicos, la localización del olivo más antiguo de la Península Ibérica, el descubrimiento del hotel de insectos más grande del mundo y la fascinante historia de cómo una planta solar está vinculada a los dulces artesanales elaborados por unas monjas de Carmona.

De esta manera, Conexión a Tierra trasciende su formato de podcast para convertirse en un verdadero puente entre dos realidades que, aunque puedan parecer distantes, están profundamente interconectadas. Como señala @agripilar, "el objetivo es conectar a aquellas personas que se han desvinculado del campo, de sus raíces, de sus orígenes, con lo que han perdido, que es el campo. A través de las nuevas tecnologías, de las energías renovables y de cómo se están implementando en la agricultura y la ganadería, creo que podemos lograr una conexión genuina entre el campo y la ciudad".