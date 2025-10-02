La cocina de temporada regresa a Cortijo Santa María 1962 bajo el sello del Chef Nicolas Isnard y sus menús de edición limitada

SO/Sotogrande SPA & Golf Resort, el exclusivo hotel cinco estrellas ubicado en la Costa del Sol, inicia la temporada retomando una de las propuestas gastronómicas más destacadas de su restaurante Cortijo Santa María 1962, de la mano del prestigioso cocinero estrella Michelin, Nicolas Isnard. Se trata de sus reconocidos menús de temporada: una selección diseñada ah-hoc para el restaurante que va evolucionando a lo largo del año y refleja en cada plato la esencia de cada estación.

Isnard, como chef colaborador, aporta su talento a una experiencia culinaria diseñada para seducir a los paladares más exigentes y garantizar una vivencia especial en un entorno incomparable. Nicolas firma la carta y los menus, su propuesta está inspirada en la gastronomía andaluza y sus raíces, aportando un toque de vanguardia y fusionándola con su toque personal, que incluye la herencia mediterránea de su padre con las tradiciones francesas de su madre. Su encuentro con Sotogrande y los productos andaluces dan forma a estos menús que combinan tradición y creatividad con un enfoque audaz.

En este caso, los dos menús otoñales «Naranja» y «Tierra», han sido concebidos como viajes creativos de temporada inspirados en los elementos de la naturaleza, y están diseñados como narrativas culinarias: «Tierra» para la fuerza y la profundidad, «Naranja» para la vitalidad y la frescura.

El Menú «Naranja», disponible hasta el 25 de octubre, celebra el brillo, la vitalidad y la frescura, con calabaza, trucha, langostinos, pichón, mango, membrillo y verbena. Muestra el equilibrio, la ligereza y los colores vibrantes inspirados en las cosechas otoñales y la energía.

Se presenta en tres opciones, el Menú Bistronomy de tres pases, que comienza con el delicado Ceviche de langostinos, puré de zanahoria, sorbete de bisque, orejones, leche de almendras con infusiones ; seguido de la Pechuga de pichón asada y su jamoncito confitado, butternut y salsa de cacahuete; y cerrando con lasTexturas de membrillo, crema de verbena, granola, caldo de manzana con infusión de verbena. El Menú Experience de 5 pases eleva esta experiencia al incorporar dentro de los platos principales una Sopa fría de zanahoria, naranja y jengibre y una Rosa de rábano amarillo con takuan, trucha y caviar de Rio Frio. Y el Menú Gourmet de 7 pases, que recoge lo mejor de las opciones anteriores y amplía la oferta con platos exclusivos como una Ruta de quesos andaluces y una refrescante Ensalada de mango y maracuyá, helado de sésamo negro, espuma de mango y maracuyá.

Por su parte, el Menú Tierra, disponible del 28 de octubre al 29 de noviembre destaca por su profundidad, raíces e intensidad, incorporando cerdo ibérico, setas silvestres, foie gras y castañas, reflejando sabores y texturas arraigados. Es un homenaje a la riqueza, el umami y la esencia de la tierra.

El Menú Bistronomy de tres pases incluye Ravioli de setas y foie gras frito, emulsión de setas trufadas, praliné de boletus, Pluma de cerdo ibérico con flor de remolacha y frutos rojos, y un “Mont Blanc” de castañas y maracuyá. El Menú Experience de 5 pases añade Sopa de cebolla moderna, con la firma de Nicolas y Turrón de cerdo ibérico, queso de oveja Payoya, avellanas, milhojas de raíces y gel de vinagre de Jerez. Por último, la propuesta Gourmet de 7 pases lo completa con un Kefta de cerdo ibérico con hueso, hojaldres de kimchi y sriracha y una Ruta de quesos andaluces.

Con esta propuesta, SO/ Sotogrande SPA & Golf Resort eleva su oferta gastronómica, uniendo la creatividad, el producto de calidad y la maestría del chef colaborador Nicolas Isnard en cada creación culinaria.

Más información y reservas en: https://so-hotels.com/es/sotogrande/agenda/bistronomy/