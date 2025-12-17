El Campo de Gibraltar acoge la primera de tres formaciones gratuitas para adquirir competencias tecnológicas muy demandadas por las empresas

En un momento en el que prácticamente cualquier empresa —desde comercios y hoteles hasta industrias, servicios portuarios o centros de formación— necesita incorporar perfiles con habilidades tecnológicas, la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, en colaboración con Vodafone e Integra Conocimiento e Innovación, pone en marcha en el Campo de Gibraltar una nueva convocatoria formativa gratuita que permitirá a los participantes acceder a competencias cada vez más valoradas en el mercado laboral.

Esta primera formación, incluida dentro de un itinerario de tres cursos complementarios que se desarrollarán en la comarca, ofrece durante ocho semanas una introducción práctica a las herramientas digitales que hoy usan muchas organizaciones para mejorar procesos, capacitar a sus equipos y diseñar nuevas experiencias inmersivas para clientes y usuarios: Programación de soluciones de Realidad Virtual y Aumentada. Una formación cuya inscripción ya está disponible en www.formacionen5g.es y que aborda la creación de entornos virtuales y contenidos para dotar al alumno de habilidades transversales aplicables a sectores tan diversos como el comercio, la hostelería, la logística, la industria auxiliar o el turismo.

Curso Algeciras

Se trata de una formación dirigida principalmente a personas desempleadas y accesible, que no requiere experiencia previa en informática y que prepara el terreno para las dos especialidades que se convocarán en los próximos meses:

Programación de soluciones de Internet de las Cosas (IoT), IA y Smart Cities , orientada a la conexión de dispositivos y la automatización de procesos.

, orientada a la conexión de dispositivos y la automatización de procesos. Programación en Inteligencia Artificial y Big Data, centrada en el uso de datos y nuevas aplicaciones digitales.

Juntos, los tres cursos permiten construir un perfil digital completo, adaptable a múltiples sectores económicos de la Bahía de Algeciras.

Las formaciones de este Programa de Formación para el Empleo en Tecnologías 5G tienen una duración de 150 horas, con un 80 % online y un 20 % presencial, y disponen de 45 plazas, reservándose el 70 % para personas desempleadas. Las clases se imparten en el Puerto de Algeciras y, al finalizar, cada alumno recibirá un diploma acreditativo expedido por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

Para solicitar plaza se requiere titulación mínima de bachillerato, ciclo formativo, grado universitario o certificado profesional de nivel 3. Las inscripciones ya están disponibles en www.formacionen5g.es.