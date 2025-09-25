Armas Trasmediterránea y Oceánidas retiran más de una tonelada de residuos de playas en Canarias y Andalucía

El Grupo Armas Trasmediterránea y la asociación medioambiental Oceánidas, en colaboración con la Red de Vigilantes Marinos, han retirado más de una tonelada de residuos de playas y fondos marinos durante este verano, a través de diferentes jornadas de limpieza celebradas en Canarias y en Cádiz, en las que participaron un total de 178 voluntarios y voluntarias, entre buceadores y colectivos locales comprometidos con la conservación del medio ambiente.

Estas limpiezas se enmarcan en el Proyecto Libera, una iniciativa nacional que fomenta la retirada, clasificación y registro de residuos mediante la ciencia ciudadana. Los datos recopilados contribuirán a la investigación científica y al diseño de políticas públicas para combatir la contaminación marina.

La iniciativa incorpora además un componente solidario, ya que los residuos retirados se transformarán en la misma cantidad de kilos de alimentos que serán donados a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL).

Armas Trasmediterránea mantiene desde hace años un acuerdo de colaboración con Oceánidas para impulsar acciones de sensibilización y protección del entorno marino, tanto en Canarias como en el litoral andaluz. Estas jornadas se suman a otras medidas incluidas en el plan de sostenibilidad de la naviera, entre las que destacan la reducción del uso de plásticos a bordo, la aplicación de pinturas antifouling de última generación y el impulso al uso de biocombustibles en su flota.

Con esta colaboración, la compañía refuerza su compromiso con el medio ambiente y con las comunidades de los territorios en los que opera.