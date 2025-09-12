Apoyo socioeducativo a más de 200 niños y niñas en situación de vulnerabilidad en Cádiz

Coincidiendo con el inicio del curso 2025-2026, la Fundación ”la Caixa” refuerza un año más su compromiso con la infancia en situación de vulnerabilidad a través del programa CaixaProinfancia, que proporciona apoyo socioeducativo a más de 200 niños, niñas y adolescentes en Cádiz.

A través de la colaboración con entidades sociales de Cádiz, CaixaProinfancia ofrece servicios como refuerzo educativo, atención psicológica, logopedia, talleres familiares y actividades de ocio y tiempo libre, así como ayudas para cubrir necesidades básicas como la alimentación, la higiene, el equipamiento escolar o productos específicos, como gafas y audífonos.

Este curso, CaixaProinfancia acompañará a más de 200 niños, niñas y adolescentes de 119 familias en situación de vulnerabilidad en Cádiz, ofreciéndoles un apoyo continuado en su desarrollo educativo y personal. En el conjunto de España, el programa llegará a más de 65.000 menores de 41.000 familias.

El objetivo del programa es luchar contra la pobreza infantil proporcionando apoyo socioeducativo durante todo el curso escolar para que la infancia y la adolescencia de familias con dificultades económicas puedan avanzar en igualdad de condiciones.

“Queremos asegurarnos de que ningún niño o niña quede atrás por las dificultades económicas de su familia. Nuestro compromiso es que todas las familias puedan empezar el curso en igualdad de condiciones, con los recursos y el acompañamiento necesarios para su desarrollo personal y educativo. La educación es la mejor herramienta que tenemos para romper el círculo de la pobreza y construir una sociedad más justa”, ha asegurado el director del programa CaixaProinfancia, Albert Rodríguez.

Este acompañamiento se realiza a través de una red de más de 400 entidades sociales de todo el país en colaboración con centros educativos y administraciones públicas, lo que permite adaptar el apoyo a las necesidades específicas de cada territorio y de cada familia.

Material escolar para empezar el curso en igualdad

En este contexto y con motivo de la vuelta al cole, el programa incluye también la entrega de kits de material escolar adaptados a las diferentes etapas educativas —infantil, primaria y secundaria— con el objetivo de aliviar el gasto familiar y fomentar la motivación de los menores en su regreso a las aulas. Cada lote incluye una mochila y el material básico correspondiente a cada edad.

Romper el ciclo de la pobreza mediante la educación

En España, 1 de cada 3 niños y niñas está en riesgo de pobreza o exclusión social. CaixaProinfancia trabaja desde hace 17 años para romper el círculo de la pobreza heredada y promover el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia.

El programa pretende reforzar las competencias escolares, mejorar la autoestima, potenciar la autonomía y contribuir a la inclusión social de los niños, niñas y jóvenes que más lo necesitan. Todo ello con el objetivo de fomentar la igualdad de oportunidades entre quienes parten de una situación más vulnerable.