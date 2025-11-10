“Acompañamos a las empresas andaluzas en cada etapa”

Se dice que “el turismo es una industria de futuro que no teme a los cambios” y más en Andalucía, una comunidad que utiliza el sector como motor económico, siendo un pilar vital para su desarrollo sostenible. Consciente de su relevancia, BBVA celebra en Málaga la séptima edición de sus Jornadas de turismo ‘Construyendo el futuro del sector’, un encuentro que reúne a expertos, empresas e instituciones para analizar los retos y oportunidades del sector. Con motivo de esta cita, hablamos con Asunción Álvarez, directora de la Regional Sur de BBVA.

Pregunta.–Por séptimo año, Málaga acoge las VII Jornadas de Turismo organizadas por BBVA. ¿En qué momento consideráis que se encuentra el sector turístico en España y en Andalucía?

Respuesta.–El turismo continúa siendo uno de los pilares fundamentales de la economía andaluza y española. Según el Servicio de Estudios de BBVA, representa cerca del 13 % del PIB en Andalucía y un 12,3 % a nivel nacional.

R.De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), y con datos hasta septiembre, en los últimos 12 meses llegaron a España 96,3 millones de turistas internacionales, lo que supone un nuevo máximo histórico. Este dinamismo también se refleja en el empleo: según la Encuesta de Población Activa (EPA) en el segundo trimestre, el sector alcanzó los 3.3 millones de ocupados, lo que supone un incremento interanual del 2% y representa el 13,6% del empleo total del país.

“La innovación, sostenibilidad y colaboración son claves del futuro turístico”

R.En el caso de Andalucía, la evolución es aún más favorable. En el acumulado de enero a septiembre, la entrada de turistas extranjeros ha aumentado un 7,3%, frente al 3,5% nacional, y el gasto turístico ha crecido un 8,9%, por encima del 7,0% de la media española. Además, según los datos de BBVA Research, el gasto con tarjetas de extranjeros en los TPV del banco ha registrado en Andalucía un incremento del 10,4% en el periodo de enero a octubre, frente al 6,5% nacional.

P.–¿Cuáles son, desde vuestra perspectiva, los principales desafíos a los que se enfrenta el sector?

R.–El sector turístico afronta varios retos que pueden poner a prueba su sostenibilidad: la congestión en los destinos, el encarecimiento de la vivienda, la falta de mano de obra, el cambio climático o las nuevas regulaciones que buscan equilibrar crecimiento y calidad de vida, entre otros. Desde nuestra perspectiva, su futuro pasa por la innovación, la sostenibilidad y la colaboración público-privada para mantener a España y Andalucía como referentes mundiales.

P.–¿Cómo acompaña BBVA a las empresas del sector para hacer frente a estos desafíos?

R.–Las acompañamos en cada etapa, desde el día a día hasta sus decisiones más estratégicas. No nos limitamos a ofrecer financiación, sino que buscamos ser un socio estratégico, combinando conocimiento sectorial, asesoramiento experto y soluciones adaptadas a las particularidades del turismo. Esto incluye desde la financiación de proyectos hoteleros o infraestructuras turísticas, hasta la gestión de tesorería, divisas y operaciones internacionales. El apoyo a las empresas es, de hecho, una de las seis grandes prioridades del ciclo estratégico 2025-2029 de BBVA.

R.Uno de los grandes retos del sector es avanzar hacia la sostenibilidad. Según el World Travel & Tourism Council, el turismo y los viajes representan más del 8% de las emisiones globales. Hoy existen tecnologías que permiten reducir emisiones con inversiones rentables y mejorando al mismo tiempo la competitividad. En BBVA ayudamos a las empresas en su transición energética con un enfoque integral que combina la financiación de proyectos sostenibles, el asesoramiento con equipos especializados y el uso de herramientas de análisis avanzadas.

R.La internacionalización es otro eje fundamental de nuestro acompañamiento. BBVA pone a disposición de las empresas turísticas toda su red global, con presencia en 25 países y un equipo de 1.800 gestores, para facilitar la expansión de su actividad en mercados internacionales. En este sentido, nuestro servicio ‘cross-border’ permite a las empresas operar y crecer en el exterior con seguridad, gracias a una gestión integral del riesgo, soluciones digitales accesibles desde cualquier parte del mundo y una atención coordinada a través de gestores globales y equipos locales en cada país, que trabajan de forma conjunta para ofrecer un servicio cercano, ágil y adaptado a cada mercado.

“BBVA pone a disposición de las empresas turísticas andaluzas toda su red global”

R.En Andalucía, el turismo es un motor esencial de la economía y, a la vez, uno de los sectores más sensibles a los cambios económicos, sociales y medioambientales. Por eso, y siguiendo nuestro propósito de “acompañar la voluntad de nuestros clientes de llegar más lejos”, en BBVA reforzamos nuestro compromiso con el tejido turístico andaluz, con acompañamiento y soluciones innovadoras que ayuden al sector a afrontar sus retos y seguir generando crecimiento y empleo en la región, desde una visión responsable, innovadora y comprometida con el entorno.

P.–¿Por qué consideran importantes encuentros como este?

R.–Porque permiten reunir a los principales actores del sector turístico —empresas, instituciones y expertos— para compartir conocimiento, experiencias y visión de futuro. En un entorno como el actual, marcado por la transformación digital, la sostenibilidad y los nuevos hábitos de consumo, el diálogo y la colaboración son esenciales para anticipar tendencias y generar soluciones conjuntas.

R.Para BBVA, estos foros son una oportunidad para escuchar de primera mano las necesidades del sector y reflejan nuestra vocación de ser un banco global, pero al mismo tiempo cercano y local.