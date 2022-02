Romerito: "La falta de gol no es solo responsabilidad del delantero. Es de todo el equipo"

El técnico de la Real Balompédica Linense, Antonio Ruiz Romerito, se lamentó constantemente en la sala de prensa por la falta de gol que arrastra la Balona tras cosechar un nuevo empate a cero, si bien dijo sacar en positivo del encuentro frente al Costa Brava haber recuperado parte de la estrategia defensiva.

"El Llagostera planteó un partido muy defensivo en el que intentaba no encajar gol. Y nosotros lo intentamos de todas las maneras posibles, conforme a lo que habíamos trabajado durante la semana. Pero nos costó mucho generar ocasiones de gol. Las tuvimos, pero no las aprovechamos", reconoció.

Romerito recalcó que su once buscaba ser lo más ofensivo posible, aunque no cosechara el resultado esperado: "Lo intentamos hasta el final, metiendo lo más ofensivo que teníamos en el banquillo. No fue suficiente para lograr el gol y llevarnos los tres puntos. Trabajamos las finalizaciones, los centros, todo durante la semana. Pero se nos está resistiendo el gol".

"La falta de gol no es solo responsabilidad del delantero, es de todo el equipo en situaciones como una falta o un córner", dijo en una manifiesta defensa de Gerard Oliva. "Los centrales y mediocentros suman. El remate de Nico Delmonte en un córner tampoco acertó".

Preguntado por la ausencia de cambios en la primera mitad, Romerito defendió su decisión alegando que Samanes no se encontraba en condiciones. "Por lo que apostamos por Loren y Koroma. Y al final a Koroma aún le falta, lo vimos pero debe tener minutos para coger la forma lo antes posible. Nos tiene que aportar mucho", subrayó.

Romerito sí dijo sacar en positivo haber recobrado una defensa firme. "Me voy con buenas sensaciones, de haber recuperado la tónica defensiva que nos faltó contra el Nàstic. Debemos mejorar la tarea ofensiva, llegar y meter. El regalo que se nos dio con Leandro, solo con el portero, no se puede perder. No tenemos la suerte del gol", se dolió.

El técnico albinegro se mantuvo férreo una semana más en su objetivo por la permanencia. "Está ahí todavía. Lo tengo claro y seguimos trabajando. Cuanto antes consigamos la victoria, mejor. Para ello, recuperamos a Jesús Muñoz, que irá entrando poco a poco. Y estoy muy contento con el rendimiento de Nico Delmonte y Borja López, pero nos falta un poco más para alcanzar el gol. La categoría es muy difícil, nadie regala nada", concluyó.