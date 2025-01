El viaje a la Alcarria del exbalono Miguel Cera

El Club Deportivo Guadalajara, líder del grupo V, es el mejor equipo de los 92 equipos que compiten en la Segunda Federación, la misma en la que toma parte la Real Balompédica Linense. El conjunto alcarreño suma 40 puntos, uno más que el Pontevedra y Atenas de Getxo, que comandan los grupos I y II. Uno de los artífices de este éxito es el lateral derecho onubense Miguel Cera, que la pasada andadura defendió los colores del conjunto de La Línea.

El dominio del CD Guadalajara es aplastante. Al término de la primera vuelta acredita 12 triunfos, cuatro empates y una sola derrota, que además se produjo en la segunda jornada, en el Álvarez Claro de Melilla, allá por el ocho de septiembre. Sus números en el Pedro Escartín impresionan aún más: ha ganado los ocho partidos que ha disputado como local, sin recibir un solo gol y habiendo anotado la friolera de 21. Aventaja en seis puntos al segundo, el Getafe B. En trece al sexto clasificado, Rayo Majadahonda.

En la plantilla que entrena el exjugador de Málaga, Elche, Murcia y Castellón Pere Martí (que ha pasado por los banquillos del Lleida y de la cantera del Villarreal) se ha convertido poco menos que en insustituible el lateral derecho Miguel Cera, que el curso pasado defendió los colores de la Balona, con la que disputó nada menos que 28 encuentros.

Cera lleva jugados 15 duelos (14 como titular) en la presente temporada y admite que después de haber vivido “un año complicadillo” en la Balona “se agradece” que la primera vuelta de su equipo haya sido tan exitosa.

“La temporada pasada las cosas nunca salían como nos hubiese gustado. Una caída tras otra y cuando parecía que íbamos a levantar cabeza, otras vez caíamos y al final nos tuvimos que conformar con acabar en tierra de nadie, que fue muy frustrante”, recuerda.

Miguel Cera, durante un partido

“Yo en cambio cuando echo la vista atrás prefiero quedarme con lo bueno, con lo que supuso convivir con una afición como la de la Balona, de haber disfrutado de eso y de todo lo bueno que nos dio la ciudad, la gente de La Línea tanto a mi pareja como a mí”, matiza.

“Aunque no esté allí sigo de cerca la marcha de la Balona”, recalca. “Cuando la vi tan abajo pensé que los fantasmas de la temporada pasada llamaban otra vez a su puerta, pero se ve que con la llegada del nuevo entrenador [en referencia a Javi Moreno] las cosas han cambiado y ahora harán algunos fichajes y con todo lo que ya tienen van a tirar para arriba, seguro”.

De su presente comenta: “Ahora estamos súper contentos, por un lado porque estamos cerquita de Madrid y porque estoy disfrutando de minutos en un equipo que no para de ganar. No se puede pedir más. Estoy con mucha confianza y eso me permite disfrutar en el terreno de juego”.

Cera desliza que el Guadalajara “sólo ha hecho hasta ahora la mitad del camino".

"En el vestuario somos conscientes de que aún queda mucho y que en el fútbol puede pasar de todo y que como bajes un poco el nivel, te comen” reflexiona, y se despide: “Espermos que este 2025 siga siendo igual de bonito para nosotros y también por La Línea, que es lo que os merecéis”