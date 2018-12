Los abonados más veteranos de la Balona piden que los partidos se jueguen a las 12:00

Un grupo de añejos aficionados de la Real Balompédica solicita que los partidos que dispute el equipo albinegro en casa al menos durante los meses de enero y febrero se fijen en horario matinal. El frío, la falta de visibilidad, los problemas para desplazarse cuando cae la noche… son algunos de los argumentos de quienes reclaman que, a pesar de no asomarse a las redes sociales, su voz sea oída por la junta directiva.

Media docena de abonados que asegura representar a un colectivo mayor, todos ellos de avanzada edad (“recalca que somos viejos, nada de eso de tercera edad, viejos ¿eh?, recalcan) entrega a Europa Sur un par de folios manuscritos (“es una fotocopia porque el original se lo vamos a dar a Pandalone, no te importa ¿verdad?”) en los que defienden los que entienden que son sus intereses como socios “de toda la vida” de la Real Balompédica. Los argumentos son perfectamente asumibles, con independencia de que se compartan o no, más incluso a través de sus palabras que del propio escrito.

“Parece que como no tenemos Facebook y esas cosas modernas de ahora no podemos protestar, nadie nos hace caso”, se quejan. “Cuando la realidad, desgraciadamente, es que vas cada domingo al estadio y la mayor parte de los que estamos allí si no nos metemos este año en liguilla ya no vamos a ver ninguna”, bromean. (“Es para meterle presión a Roger”, afirma Pepe, mientras guiña un ojo).

“El italiano (en referencia a Raffaele Pandalone, el presidente de la entidad) nos tiene que tener en cuenta”, insisten. “Parece un buen hombre y tiene que comprender que durante el invierno los partidos por la tarde son una jodienda”.

“Ahora que ya ni siquiera tenemos la visera que nos proteja, que algo quitaba, en cuanto cae el sol hace un frío…”, aseguran los que suelen sentarse en Tribuna. “Que no hay necesidad de pasarlo mal por ver a tu equipo, vamos digo yo, porque es verdad que los pusieron muy económicos, pero para nosotros es un esfuerzo pagar el abono, que hay que sacarlo de la pensión”.

“Yo me acuerdo cuando íbamos al San Bernardo [en referencia al desaparecido estadio que albergó a la Balompédica hasta 1969], la gente iba andando por la calle Jardines… y los partidos empezaban a las tres me parece recordar”, asegura Enrique. “Y se cambiaron los horarios porque cambian los tiempos, igual que habría que hacer ahora”.

“Que tiene narices que nosotros hablemos de adaptarse a los tiempos modernos y los chavales de tradiciones”, reflexiona David. “El mundo al revés”.

“No se trata de imponer nada como parece que quieren hacerlo algunos, podríamos debatirlo en una asamblea o algo así, pero hay factores que hay que tener en cuenta”, defiende Carlos, que se apresura a aclarar: “De las pocas cosas que me quedan ya son mis nietos y mi Balona; yo al final voy a ir al fútbol aunque pongan los partidos de madrugada y tenga que pagar un taxi para ir y venir, porque de noche ya no conduzco, pero hay gente de nuestra edad que sencillamente no puede".

“Además en el estadio la iluminación está fatal y en la segunda parte casi no se ve”, denuncia. "Al final si esto sigue así los mayores vamos a tener que ver los partidos por la tele y adiós abonados".

“Y esa manía de decir que si no hay que coincidir con el Madrid o el Barcelona, es negar la realidad”, apunta Pedro.

“A casi todos los que somos balonos, por lógica, nos gusta el fútbol. ¿Por qué tenemos que prescindir de otros buenos partidos si tenemos la oportunidad de verlos todos? Es como si yo tuviese que decidir entre ver a mi hijo o a mi hija, pues me pido verlos a los dos”.