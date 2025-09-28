David Sánchez: "Tenemos muchas cosas que mejorar pero hemos merecido la victoria"

El entrenador de la Real Balompédica Linense, David Sánchez, compareció "contento" en la sala de prensa del estadio Guadalquivir, después de que su equipo ganara al Coria por 1-2, en el tramo final del partido de la cuarta jornada del grupo X de Tercera Federación que, en su opinión, tuvo una segunda parte "fea". No le gustó porque "entramos en el juego sucio".

"La primera parte fue muy correcta porque tuvimos seis o siete ocasiones claras, antes del gol de ellos y después. Y un córner a favor se convierte en un penalti y en un gol en contra. Esto no es posible pero pasa, y el fútbol es así. Lo que me ha gustado es que después del gol de ellos hemos seguido insistiendo. A través del balón parado hemos hecho mucho daño y el portero ha hecho cuatro paradones, pero hemos logrado el gol antes del descanso", señaló.

Sánchez consideró que la expulsión del jugador coriano Diego Romero, en el minuto 70, "nos ha perjudicado porque se ha puesto el partido muy feo, pero es verdad que el Coria solo ha tenido la del penalti y creo recordar que la del córner que se ha ido fuera".

El técnico consideró que, al verse en superioridad, a la Balona le faltó "un poquito de paciencia y confianza en los últimos minutos, pero es lógico". Sánchez reconoció que a su equipo no le resulta fácil jugar en la situación en la que está.

Insistió en que lo mejor que tiene es a su plantilla. "Tenemos muchas cosas que mejorar pero hemos merecido la victoria". Subrayólo que también decía en las derrotas, que su equipo tiene "fuerza y corazón; yo creo por ellos". La semana que comienza será mejor porque "bajaremos un poco el estrés", concluyó.