El entrenador del Atlético Sanluqueño, Abel Gómez, se mostró satisfecho con la victoria cosechada en casa por, entre otros motivos, el nivel de exigencia de la competición, por el compromiso de sus jugadores en el terreno de juego y por haber vencido a un rival, la Real Balompédica, que calificó como un equipo "con mucho potencial".

"Es una victoria muy importante en un encuentro muy disputado. Creamos suficientes ocasiones como para lograrla", aseguró el técnico, quien apuntó que los primeros minutos fueron los más complejos del choque. "En la primera parte salimos un poco dubitativos en los primeros diez o quince minutos. Después, estuvimos mucho mejor. Hicimos las cosas bastante bien, creando varias ocasiones como para habernos ido al descanso con un resultado más amplio. Y en la segunda parte, ellos nos pusieron en problemas aunque supimos sufrir", valoró.

Gómez agradeció el desempeño de los jugadores, de los que dijo que se habían "vaciado en el campo" a pesar de las dificultades. "En muchas fases no fuimos capaces de salir a la contra y estuvimos un tanto imprecisos. Creo que el equipo dio todo y se vació dentro del campo", dijo.

El técnico no entró en consideraciones sobre la tarjeta roja a Bandaogo: "Creo que llegó tarde. Pero no me dio tiempo a ver si llegó con los tacos por delante". El míster se centró en el juego de su conjunto: "Tuvimos una fase muy buena de juego en la primera parte, de saber llevar el balón a donde queríamos y de crear ocasiones. De haber tenido un poco más de acierto en ese tramo de la primera parte, hubiéramos tenido una segunda parte más tranquila. Pero siempre sabiendo el rival que teníamos enfrente, con mucho potencial y que ha conseguido diez puntos sobre doce porque hace las cosas muy bien. Por eso esta victoria tiene más mérito. Estoy contento por la predisposición de los jugadores.", zanjó.

Abel Gómez también valoró estas primeras semanas en la competición: "Sabemos el equipo que somos y que vamos a sufrir en Segunda B. Es muy difícil ganar partidos y debemos ser capaces de sacar puntos. Nos queda mucho por sufrir pero debemos estar preparados para ello y que no se nos escapen puntos.