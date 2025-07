El San Fernando, rival directo de la Balona, al borde de la desaparición

La Línea/El San Fernando CD está al borde de precipio. El equipo de la Isla, llamado a ser un rival directo de la Real Balompédica Linense y aspirante al ascenso en el grupo X de la Tercera Federación esta próxima temporada, atraviesa un momento de crisis que ha desatado los rumores de una posible desaparación. Un miedo que los aficionados azulinos conocen bien de cuando el anterior San Fernando pasó a mejor vida tras la última refundación.

Se precipitan los acontecimientos. Todo hace indicar que los días del San Fernando CD están contados y la entidad azulina atraviesa, de lejos, su peor situación, esa que daría con sus huesos a la desaparición. Los azulinos bajaron de categoría al igual que la Balona, pero mientras los de La Línea ha contestado con fuerza y con un nuevo proyecto desde los cimientos, los de la Isla temen una espantada.

Hasta este mismo miércoles había un atisbo de esperanza, porque desde el Ayuntamiento de San Fernando y, más concretamente la alcaldesa, Patricia Cavada, consiguieron ponerse en contacto con el abogado concursal contratado por el grupo MTM, propietario del cerca del 98 por ciento de las acciones, para la disolución de la empresa.

De esta forma, Cavada le pidió a Ramón Hermosilla Gimeno, vía telefónica, la posibilidad de convencer al grupo propietario del club de vender las acciones, tanto en cuanto había un interés importante de varias empresas deportivas de invertir en una entidad que, en estos momentos, se encuentra libre de cargas, así como la posibilidad de que Monchi, que ha trabajado lo indecible para poder salvar al club, con un grupo inversor, se hiciese cargo del San Fernando.

El abogado emplazó a la edil isleña a una contestación el próximo viernes, pero ni siquiera se ha llegado a éste día y en la jornada del miércoles 2 de julio por la mañana se comunicaba que no hay marcha atrás y que MTM no está dispuesta a vender las acciones de un club, al que quiere liquidar no se sabe muy bien porqué.

En un principio, Hermosilla tiene la misión de liquidar a todos los trabajadores del club, a los que ya se la he comunicado las intenciones, y cerrar las cuentas de una sociedad de la que se desconoce, por completo, los movimientos que ha tenido en los seis años que han formado parte del San Fernando CD.

Pero es que, de la misma forma, también quedará liquidada toda la cantera con la que cuenta el San Fernando, que comprende casi 1.000 jovenes y pequeños que tienen en su corazón impregnado el escudo del equipo de su ciudad.

Igualmente, salió a la luz que un grupo de aficionados estaban intentando que, al menos, no se perdiese todo esto y se pudiera inscribir al equipo en la posición del San Fernando B en División de Honor, pero al liquidar al club, todos los equipos desaparecerían y, por lo tanto, también el equipo sénior B.

Ahora se está trabajando las opciones que pudiese haber con la Federación Andaluza de Fútbol, pero, a día de hoy, todo lo barajado parece lejano a excepción de crear un nuevo club que tendría, lógicamente, que cambiar el nombre actual.

Lo cierto es que todo indica que el primer paso llegará a mediados de julio, cuando no se inscriba al equipo en la categoría en la que tendría que luchar la temporada venidera, es decir Tercera RFEF y el segundo, y definitivo paso, se producirá el 7 de agosto, fecha en la que se celebrará la junta de accionistas para certificar la liquidación del club.

No cabe la menor duda de que el histórico San Fernando atraviesa el peor de los momentos, y que la inversión de MTM ha terminado de la manera que más se temía, con el abandono del otrora grupo Inversor, hoy grupo propietario, del equipo, abandonado a su suerte.