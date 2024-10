Resultados y clasificación del grupo IV de Segunda Federación tras la octava jornada

La octava jornada en el grupo IV de la Segunda Federación ha dejado un sorprendente líder, La Minera, y un no menos (aunque sí más doloroso) farolillo, la Real Balompédica Linense, que se despeña hasta la última plaza merced a su abultada derrota en Estepona (4-0), al triunfo del Mirandilla y al empate del Villanovense. El San Fernando enlaza su cuarta derrota y cae a puestos de promoción y el Juventud de Torremolinos, que el próximo domingo (17:00) visita a los linenses, firmó tablas con el Águilas en un duelo rodeado de fuerte polémica.

Los partidos adelantados al sábado, sirvieron, entre otras cosas, para que el Cádiz Mirandilla lograse su primer triunfo del curso. Isnaldo, de penalti, adelantada a los escorpiones en el 27'. El equipo de casa salió mejor tras el descanso y en el 48' un centro de Marcos Denia por banda izquierda lo remataba en el segundo palo Javi Romano para hacer la igualada. Con ese resultado, en el 69' un balón largo de Víctor Aznar dejaba a Marcos Denia delante del portero, y el delantero cadista era derribado por un defensor, Escobar, que veía la cartulina roja. A pesar de jugar con uno menos, el conjunto alicantino la tuvo en el 89', con los de casa volcados, en una contra que evitó el meta local Víctor, que se había convertido en el mejor de los suyos. Y finalmente, en la última jugada del partido, en el 96' Raúl López cazaba un balón suelto en la media luna del área y desde allí colocaba el balón en la escuadra para darle la primera victoria al filial cadista.

El árbitro, el extremeño Asensio Pérez, expulsó, además de al mencionado Escoba, al local Luis Morales y al visitante Toner una vez finalizada la contienda.

Por su parte Juventud de Torremolinos y Águilas (que encadena cinco jornadas sin ganar) igualaron a un tanto en un partido preñado de polémica. Los visitantes se adelantaron en el 87' por medio de Castedo, que ya suma cuatro dianas. En el 94' el árbitro decretó penalti a favor de los locales (que la pasada jornada ya ganaron en el añadido) y Castilló atinó desde los once metros.

El conjunto murciano clama en su web. “El Águilas no se merece esto”, titulan. “El Águilas se queda a las puertas de su primera victoria fuera de casa, tras sufrir un penalti esperpéntico en el último suspiro del partido”, añade.

“Juan Carlos Valero Barrales. Ese es el nombre del único responsable de que el Águilas no sumase su primera victoria lejos del Rubial en once meses. Sí, el único, lo han leído bien. Hoy no vale eso de que “hay que meterla”, ni hay cabida para el “no se puede perdonar tanto”. Sencillamente, no procede. Porque el cuadro blanquiazul iba a ganar el partido y no le han dejado. Tan duro, como evidente”, sostiene.

La Minera se ha constituido en un sorprendente líder tras derrotar 3-1 a La Unión de José Miguel Campos en el duelo de rivalidad, que por cierto dio mucho más de si de lo esperado. Pipo adelantó a los de casa (17') y Algisí (38') empató antes del descanso. De nuevo Pipi (56') y Arturo (70') dieron la victoria a los de casa. Los locales jugaron media hora con un hombre más por expulsión del exbalono Víctor Mena.

Otra de las sorpresas de esta jornada la ha protagonizado el Atlético Antoniano del exbalono Diego Galiano (al que los albinegros renunciaron en verano) al vencer a un San Fernando que enlaza cuatro derrotas consecutivas y ya coquetea con el descenso. Mike Cevallos hizo el tanto de los visitantes en el 78'. El árbitro anuló un gol al isleño Enri en el 93' por fuera de juego.

El Almería B, que enlazaba cuatro jornadas sin vencer, superó 1-0 a un Xerez Deportivo (el de toda la vida) al que se le ha atragantado su paso por el liderato. "El Xerez CD se ha atascado y no encuentra la senda del triunfo. El Deportivo, en un partido en el que nunca estuvo cómodo ni mostró su mejor versión, ha encajado su segunda derrota consecutiva fuera de casa y suma ya tres fechas sin ganar. El Almería B, un filial recién ascendido, le ha plantado cara y ha sacado a relucir las carencias de un conjunto xerecista al que le costó generar y que fue de más a menos. Un gran gol del joven Perovic a la media hora de juego han dado a los de Alberto Lasarte los tres puntos, que los merecieron, cinco jornadas después y con una buena labor defensiva", escribe Manuela Romero en Diario de Jerez, periódico, como Europa Sur, del Grupo Joly.

El UCAM, tras vencer en La Línea, tropezó en casa (1-1) ante un Villanovense que, con este punto, cede el farolillo rojo a la Balompédica. "El UCAM Murcia empata en su casa ante el Villanovense (1-1). Los de Javi Motos disputaron un gran partido en todas las facetas, logrando abrir el marcador con un buen gol de Luque. Por desgracia el rival reaccionó rápido y al minuto volvió a poner las tablas antes del descanso. En el segundo tiempo, la sucesión de acciones de peligro del UCAM Murcia fue inmensa, pero la suerte no estuvo de su lado. El árbitro anuló un gol a Julito por fuera de juego en el último minuto", cuenta Paco Pepe M.M. en La Opinión de Murcia.

El Recreativo de Granada enlaza tres desplazamientos sin perder y dos triunfos a domicilio consecutivos. En esta octava jornada lo hizo en Don Benito, donde venció 0-1 con un gol de Metheus en propia meta en el 65'. El sanroqueño Clavijo fue titular con el filial, pero tuvo que ser relevado en el 35'.

En el duelo que puso fin a la jornada, el Xerez Deportivo FC (el de nuevo cuño) no solo logró mantenerse invicto, sino que apeó al liderato al Linares Deportivo, con el que empató a un tanto.

"El Xerez DFC una jornada más sigue invicto y siendo el rey del empate. El cuadro azulino ha igualado a uno ante el Linares, el mejor equipo que ha pasado por Chapín hasta el momento, en un partido intenso, tenso, con emoción y con polémica. Los xerecistas no desplegaron su mejor versión y les costó frenar a un rival que se adelantó en el tramo inicial de la segunda mitad con una diana de Hugo Díaz, pero, como siempre, tiraron de casta, de fe y de entrega para igualar con un gol de Beto (80') y hasta tener la oportunidad de ganar en el último suspiro de la cita con un posible penalti sobre Teté que el árbitro decreta, pero que luego invalida a instancias de su asistente de Tribuna. La falta la estrelló en el larguero Carri en lo que podía haber sido el 2-1. Antes de todo eso, especialmente en la primera mitad, Lozano salvó los muebles a los suyos", narra también Manuela Romero en Diario de Jerez.

Los resultados de la octava jornada en el grupo IV de la Segunda Federación son estos:

Resultados de la octava jornada en el grupo IV de la Segunda Federación

La clasificación después de que cada equipo haya disputado ocho duelos queda así: