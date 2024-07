El Recreativo de Granada, rival de la Balona, anuncia once bajas, pero se queda con Masllorens

El Recreativo de Granada, que la próxima campaña competirá con la Real Balompédica Linense en el grupo IV de la Segunda Federación, ha dado a conocer la relación de once nombres que no continuarán en el filial nazarí después de consumarse su descenso. En esa lista no está el centrocampista Jose Masllorens, ex del equipo de La Línea, al que le queda una temporada de contrato, pero sí el central Nico Van Rijn, ex del Algeciras Club de Fútbol.

El filial después de anunciar la contratación de Jon Erice como técnico, comienza a determinar cómo será la plantilla que, se presume, pretenderá pelear por recuperar la categoría perdida, en la que estará el exbalono Jose Masllorens, que en la 2024-25 ya no gozará de la condición de sub-23, por lo que no podrá alternar con el equipo que acaba de descender a Segunda división.

Las dos primeras han sido de dos de los capitanes del pasado curso. Tras anunciar la no continuidad del lateral izquierdo Eu, el club ha confirmado la marcha de Raúl Castro, lateral diestro natural de Calahonda, que llegó a la entidad rojiblanca en 2012 siendo benjamín. Tras pasar por categoría juvenil, vivió una etapa como cedido en el CD Huétor Tájar, hasta que en 2021 entró a formar parte definitivamente del filial.

Durante dos temporadas en Segunda RFEF disputó un total de 65 partidos, viviendo el histórico ascenso a Primera RFEF al término del curso 2022-2023. En esta última campaña, en la que se enfundó el brazalete de capitán, jugó 25 partidos.

Además, otros nueve jugadores no cuentan para la próxima campaña: Miki Bosch, Julito Martínez, Carlos Pérez, Philip Osei, Xavi Estacio, Nils Mortimer, Nico Van Rijn, Lassina e Ibarrondo.