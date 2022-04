Monteagudo: "Es un día para estar contento y alabar el trabajo del equipo"

El entrenador de la Balona, Alberto Monteagudo, se mostró satisfecho con la segunda parte realizada por su equipo ante el Betis Deportivo y no tanto con la primera, de la que afirma que tiene que extraer conclusiones para mejorar aspectos del juego.

"Era un partido engañoso por las circunstancias que tienen ellos, que están descendidos, pero con futbolistas muy jóvenes que van a estar en fútbol profesional", subrayó el técnico, que admite que antes del descanso su conjunto no logró desplegar el juego que estaba planteado. "Ellos juegan muy bien y los equipos les esperan bastante porque pueden crearte problemas. Habíamos planteado ir a por ellos, mandar un mensaje, pero ha sido un partido muy trabado, nosotros con un juego muy deslavazado, un querer y lograr encontrar la fórmula que habíamos hablado", relató.

En la segunda, recalcó Monteagudo, "ha sido diferente". "La profundidad de Koroma, el pase intermedio de Ñito, Couli ha entrado muy bien... La segunda parte ha sido otra historia. Hemos jugado con corazón y con cabeza", dijo.

Entiende el entrenador que buena parte de la responsabilidad en la victoria la ha tenido la afición. "Teníamos que regalarle un triunfo, parte de la victoria es suya, como ha venido, como ha respondido, como ha llenado el campo, sufriendo juntos sacaremos los objetivos", manifestó.

Monteagudo afirma que aunque "el resultado esconde muchas cosas a veces", está "contento" con los cambios realizados y con la "intensidad en algunos momentos del primer tiempo, pero el juego no. Hay que mejorar cosas y lo vamos a intentar".

La principal virtud de la Balona, asegura el técnico, es que tiene "una plantilla comprometida, que es muy importante". "Aunque hay momentos en que me gustaría que tuviéramos un punto más de lucidez con el balón, de velocidad al girar la pelota", matizó.

"La primer parte no me ha convencido nada, ya llevo dos semanas haciendo tres cambios en el descanso y no me gustaría que fuera siempre así. De cualquier forma es un día para estar contento, alabar el trabajo y el esfuerzo del equipo, el pundonor de la gente de atrás, la capacidad de Mena de ganar balones, de Loren, de Nico. Ya analizaremos cómo mejorar las prestaciones", continuó.

De cara al próximo partido en Albacete, Monteagudo se centra en "recuperar a la gente que pueda estar mermada anímicamente por los cambios, acertar en el planteamiento y buscar la personalidad y la actitud" que tiene el equipo para imprimirla en el campo "durante 95 minutos y más". "Creo que podemos competir allí", dijo, "aunque es un equipo hecho para acabar primero". "Tenemos la salvación en Albacete y vamos con esa mentalidad", finalizó.