Fran Alcoy: "La Balona tienen que dar un paso al frente, no hay nada perdido"

La Línea/Fran Alcoy, entrenador del Águilas, consideró que su equipo hizo "un partido muy serio, muy bien jugado en el aspecto defensivo" y que la Balona "apenas tuvo opciones". "Creo que es una victoria justa, corta y muy merecida", resumió el técnico.

"Tuvimos mucho balón. Creo que al final, a raíz del gol, que era justo, pudimos sentenciar, sobre todo en transición, pero no lo hicimos y al final, por acumulación de jugadores, con un juego directo, nos crearon incertidumbre", opinó el técnico, que entiende que su equipo fue "superior con balón, sin balón y en transición".

"Felicito a mis jugadores, que vienen de jugar tres partidos en una semana, de un viaje largo y el esfuerzo que hicieron fue importante". "Todos los cambios que entraron sumaron mucho, porque había gente muy cansada, que llevaban 180 minutos ya en las piernas esta semana. Y para nosotros es un partido muy importante, que nos engancha totalmente la pelea por entrar en playoff", apostilló.

Alcoy afirmó que el Águilas venía de hacer un mal partido con el Torremolinos. "Al final, para un entrenador lo más importante es acertar en el planteamiento del partido, en las demarcaciones de los jugadores y, sobre todo, en convencer al jugador de que es posible. Después del último partido, que nos hizo mucho daño porque no estuvimos bien, ha habido que levantar al equipo para venir aquí convencidos", explicó. Frente a la Balona, el conjunto murciano tenía una cita que sabía "que iba a ser difícil". "Pero los jugadores se lo creyeron. Esa es la clave. Venir y grabar en sangre que tienes que ganar".

A partir de ahí, el técnico dio un consejo a los albinegros: "Esto es lo que tiene que hacer la Balona. Es un día malo para ellos, pero faltan cinco jornadas, es mucho. Tienen que dar un paso al frente en la competición y no hay nada perdido". "Han perdido el San Fernando y la Minera. A esto le queda mucho. La temporada pasada aparecí en la Unión en febrero. Faltaban trece partidos y había que ganar nueve. Gané nueve, no, diez, porque nos quitaron tres puntos y nos sobró un partido todavía. La Balona lo tiene más fácil. No tiene un calendario malo. El que nosotros soltamos lo cogen ellos. Nosotros tenemos un calendario factible para entrar en playoff y ellos para salvar la categoría".

"Creo que con la afición que tienen, el estadio, el club, lo van a conseguir. Pero hay que creérselo", sentenció.