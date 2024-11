El presidente del Xerez señala al árbitro como culpable de los incidentes ante la Balona

Jerez/El Xerez Deportivo-Balona (1-2) del domingo en el Pedro Garrido de Jerez no lo van a olvidar fácilmente los aficionados del Deportivo ni por los graves incidentes que se produjeron al final ni por la pésima imagen mostrada por el equipo en el segundo tiempo. Y los dirigentes azulinos, mucho menos. La entidad se expone a una sanción económica e incluso al cierre total o parcial del estadio tras lo reflejado en el acta por el balear Torres Rodríguez, que denuncia lanzamiento de objetos, invasión de campo y hasta la agresión a su asistente número 1 en el túnel de vestuarios. Además, para que no faltase de nada, Charaf denunció insultos racistas del balono Ale Hernández, algo que el centrocampista canario desmiente categóricamente.

Juan Luis Gil, presidente del Deportivo, aún le da vueltas a todo lo sucedido, lo lamenta, considera que el árbitro ha faltado a la verdad a la hora de redactar el acta y resalta: "Soy de sangre caliente y de los que saltan rápido, pero es que en estos momentos hay que tener calma. Lo que pasó el domingo en el Pedro Garrido no se puede volver a repetir, me siento quemado y triste".

"El lanzamiento de objetos no tiene justificación de ninguna manera, pero es que el árbitro tampoco puede actuar como lo hizo. No dice la verdad en el acta, se inventa una invasión de campo, que es muy grave, que no hubo y ahí están las imágenes. Se asustó tanto y vio a tanta gente en el campo entre jugadores de uno y otro equipo, los integrantes de los banquillos, la policía... que creyó que habían saltado al campo los aficionados. El acta se ha recurrido y esperamos que la sanción se quede en una multa. Lo peor de todo es que al árbitro no lo sancionará nadie, seguirá pitando. Insisto, espero que todo se quede en una sanción económica, no esperamos cierre del campo. No llegó la sangre al río, hasta el entrenador de la Balona, Javi Moreno, lo explicó en la rueda de prensa", agrega.

Enfadado aún con la actuación del balear, que dicho sea de paso dejó bastante que desear, explica: "No puede pitar el final del partido en un saque de esquina a nuestro favor y cuando aún queda tiempo de partido para quitarse el marrón de encima, el descuento acababa de empezar y había dado cinco minutos. Esa jugada fue el desencadenante de la bronca, incendia a los jugadores y a la afición. Le faltó mano izquierda. Tenía la Policía Nacional al lado y no la llamó, cuando es lo que debía haber hecho, que para eso está".

Tras la tempestad siempre llega la calma y eso es que lo pide a su masa social en estos momentos. "Hay que estar todos juntos e ir todos a una, que así hemos salido de situaciones peores. Lo que está claro es que nuestra afición debe ser responsable y ejemplar como lo ha sido y lo es en todos los campos, hemos trabajado y sufrido mucho para llegar hasta aquí y ahora no podemos permitir que este tipo de incidentes lo empañen todo. En estos momentos, hay que pensar en el bien del club, cayeron al campo objetos desde todas las gradas y, ya lo he dicho antes, eso no puede ser. Duele que pasen estas cosas y que el club se vea perjudicado de esta forma".