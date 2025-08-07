Nuevo atacante para La Balona: Diego Domínguez Fernández

La Real Balompédica Linense ha llegado a un acuerdo con el delantero Diego Domínguez Fernández, quien jugará en la entidad albinegra por el plazo de una temporada. El jugador, nacido en Sevilla, tiene 26 años y llega procedente del Xerez CD que actualmente milita en la Segunda Federación.

En las dos últimas temporadas ha marcado 17 goles con los xerecistas y ha disputado 65 partido en total. Previamente ha pasado por equipos tales como Córdoba CF, Marbella FC, Ciudad de Lucena y CS Puertollano. El nuevo artillero de la Recia "se caracteriza por ser un gran rematador con buena movilidad y capacidad de jugar entre líneas", han trasladado desde el club de La Línea. Su mejor marca fue en la cantera del Córdoba, en la antigua Tercera División, con 16 tantos. Desde su nuevo club le desean "las mayores de las suertes en la Balona" y le da la bienvenida a la ciudad de La Línea.

El joven punta ya conoce el Ciudad de La Línea, su nueva casa, ya que en su andadura en Segunda Federación con el Xerez CD se enfrentó a la Balona en abril de este año, donde el sevillano anotó el segundo gol de la victoria en los compases finales del partido, fruto de su sagacidad y hambre de gol, dejando el marcador en un 0-2.