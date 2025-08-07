Ocio
Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: 7 de agosto
Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea
Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea / ANDRÉS CARRASCO

Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea (1-1)

Fútbol | Pretemporada

Marcos Denia logra empatar el partido para los cadistas con un golazo

ANDRÉS CARRASCO

La Línea, 07 de agosto 2025 - 22:08

El Cádiz CF sigue afinando su puesta a punto en la pretemporada con un nuevo amistoso, esta vez ante el Al-Ettifaq saudí, que se saldó con un empate a uno en el estadio Ciudad de La Línea. Marcos Denia, una de las joyas de la cantera cadista, fue el gran protagonista del encuentro con un golazo en la segunda parte que desató los aplausos y el entusiasmo en la grada.

El equipo de Gaizka Garitano, que continúa perfilando su bloque de cara al inicio de LaLiga Hypermotion, aprovechó la cita para dar minutos a los jóvenes y seguir puliendo automatismos. Jugadores como Juan Díaz, Ortuño, De la Rosa o Ismael Álvarez tuvieron protagonismo en una segunda mitad con múltiples cambios y buena actitud competitiva.

El choque empezó sin goles en los primeros 45 minutos, pero tras el descanso se adelantaron los saudíes con un tanto del costarricense Francisco Calvo. Sin embargo, la respuesta cadista llegó con el tanto de Denia, que firmó una jugada de fantasía culminada con precisión. El Cádiz cerró el duelo con buenas sensaciones, ritmo y una mezcla de experiencia y futuro.

Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea
1/35 Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea / Andrés Carrasco
Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea
2/35 Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea / Andrés Carrasco
Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea
3/35 Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea / Andrés Carrasco
Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea
4/35 Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea / Andrés Carrasco
Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea
5/35 Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea / Andrés Carrasco
Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea
6/35 Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea / Andrés Carrasco
Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea
7/35 Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea / Andrés Carrasco
Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea
8/35 Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea / Andrés Carrasco
Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea
9/35 Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea / Andrés Carrasco
Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea
10/35 Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea / Andrés Carrasco
Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea
11/35 Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea / Andrés Carrasco
Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea
12/35 Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea / Andrés Carrasco
Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea
13/35 Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea / Andrés Carrasco
Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea
14/35 Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea / Andrés Carrasco
Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea
15/35 Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea / Andrés Carrasco
Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea
16/35 Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea / Andrés Carrasco
Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea
17/35 Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea / Andrés Carrasco
Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea
18/35 Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea / Andrés Carrasco
Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea
19/35 Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea / Andrés Carrasco
Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea
20/35 Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea / Andrés Carrasco
Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea
21/35 Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea / Andrés Carrasco
Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea
22/35 Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea / Andrés Carrasco
Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea
23/35 Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea / Andrés Carrasco
Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea
24/35 Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea / Andrés Carrasco
Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea
25/35 Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea / Andrés Carrasco
Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea
26/35 Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea / Andrés Carrasco
Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea
27/35 Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea / Andrés Carrasco
Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea
28/35 Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea / Andrés Carrasco
Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea
29/35 Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea / Andrés Carrasco
Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea
30/35 Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea / Andrés Carrasco
Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea
31/35 Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea / Andrés Carrasco
Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea
32/35 Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea / Andrés Carrasco
Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea
33/35 Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea / Andrés Carrasco
Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea
34/35 Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea / Andrés Carrasco
Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea
35/35 Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea / Andrés Carrasco

También te puede interesar

Lo último

stats