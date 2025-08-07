Las fotos del amistoso Cádiz CF - Al Ettifaq de Arabia Saudí en La Línea (1-1)
Fútbol | Pretemporada
Marcos Denia logra empatar el partido para los cadistas con un golazo
El Cádiz CF sigue afinando su puesta a punto en la pretemporada con un nuevo amistoso, esta vez ante el Al-Ettifaq saudí, que se saldó con un empate a uno en el estadio Ciudad de La Línea. Marcos Denia, una de las joyas de la cantera cadista, fue el gran protagonista del encuentro con un golazo en la segunda parte que desató los aplausos y el entusiasmo en la grada.
El equipo de Gaizka Garitano, que continúa perfilando su bloque de cara al inicio de LaLiga Hypermotion, aprovechó la cita para dar minutos a los jóvenes y seguir puliendo automatismos. Jugadores como Juan Díaz, Ortuño, De la Rosa o Ismael Álvarez tuvieron protagonismo en una segunda mitad con múltiples cambios y buena actitud competitiva.
El choque empezó sin goles en los primeros 45 minutos, pero tras el descanso se adelantaron los saudíes con un tanto del costarricense Francisco Calvo. Sin embargo, la respuesta cadista llegó con el tanto de Denia, que firmó una jugada de fantasía culminada con precisión. El Cádiz cerró el duelo con buenas sensaciones, ritmo y una mezcla de experiencia y futuro.
