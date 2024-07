Miguel Vega deja la Balompédica, pero queda un linense y balono de adopción

Miguel Vega deja de pertenecer al cuadro técnico de la Real Balompédica Linense. Después de cuatro años el preparador de porteros y el club no han llegado, por cuestiones económicas, al acuerdo de renovación. Pero ese largo periodo ha hecho mella en el ya exmiembro de la entidad. “Siento a la Balona más que a ningún otro club al que haya pertenecido. Me ha cambiado la vida, porque me ha permitido empezar a dedicarme a lo mío.Si el tiempo me da la oportunidad me gustaría en el futuro comprarme una casa allí para pasar mis últimos años”. No se puede decir más en menos palabras.

En cuatro temporadas Miguel Vega ha ayudado a crecer (o a mantenerse en un altísimo nivel) a nombres como los de Nacho Miras, Ángel de la Calzada, Alberto Varo o Facu Ackeman y a pesar de haber concluido en el transcurso de esta misma temporada los cursos de máximo nivel en lo que a preparación de porteros se refiere (UEFA Goalkeeper) no podrá reencontrarse con el malagueño Miguel Rivera, al que tuvo como entrenador en el Linares Deportivo.

“El hecho de que me marcha no enturbia para nada mi relación ni con el club ni con quien lo componen”, recalca. “De mi boca solo pueden salir agradecimientos para la Balompédica, a la afición, a La Línea y a los linenses".

Voy a estar eternamente agradecido por todo lo que me ha permitodo vivir estos cuatro años y siempre sentiré que aquella es mi segunda casa. Por no decir la primera”, insiste. "Donde vaya siempre invitaré a la gente a conocer esa ciudad, porque no es justa la imagen que se vende de ella, es un sitio extraordinario para vivir".

“Yo tenía hecha la idea de quedarme pero no ha podido ser, así el fútbol, los ciclos se acaban y es algo para lo que siempre creemos estar preparados los que vivimos de esto”, explica sin poder reprimir que su voz delate que le está costando trabajo dejar el mensaje.

“Espero que todo esto sea para bien y que yo pueda encontrar un club y la Balona regrese esta temporada a Primera Federación. Si se da el caso y puedo, que nadie dude de que seré el primero en estar allí animando, para disfrutarlo como lo que soy, un balono más”, subraya.

Miguel Vega no deja pasar la oportunidad de deslizar un consejo “a todos los balonos”. “Tenéis que cuidar al presidente, que es un tío serio", dice en referencia a Andrés Roldán. "¿Qué esta temporada no han salido las cosas? El fútbol es así, pero le va a dar muchas satisfacciones al club. Está volcado”.

“¿Las puertas abiertas para un regreso? A ver, ¿cómo vas a tener cerradas las puertas de tu propia casa? Pues eso, la Balona es mi casa y si está en nuestro destino que nos volvamos a encontrar puedo garantizar que por mí no va a quedar”.

La Balompédica ya tiene avanzada las negociaciones encaminadas a la contratación de un nuevo entrenador de porteros, cuyo nombre desvelará en los próximos días.