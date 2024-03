Fran Beltrán: "Once contra diez tuvimos que jugar mucho mejor"

Fran Beltrán, el técnico del Marbella FC, se mostró exigente y algo crítico a pesar de la victoria de su equipo ante la Balona. "Once contra diez tuvimos que jugar mucho mejor. Si queremos estar ahí al final, tenemos que hacerlo mucho mejor", afirmó el preparador.

Beltrán trató de explicar esa segunda parte en la que la Balona se creció en inferioridad y les puso en apuros: "Al final tienes el miedo a que en un error te pueden empatar y ellos no lo tienen porque van por debajo. La realidad es que no estuvimos bien, pero también es verdad que por ocasiones, las más claras fueron las nuestras. Tuvimos ocasiones para marcar el 2-0 y que el partido fuera plácido", manifestó Beltrán.

"Ya lo dije hace poco, la finalización es parte del fútbol y siempre están marcando goles los mismos jugadores. Si ese instinto y ese ímpetu no lo tenemos todos, vamos a pasar dificultades en los partidos que nos quedan", advirtió el técnico de los costasoleños, que valora la victoria por encima de todo: "Son más importantes los tres puntos que el golaveraje, pero tuvimos ocasiones para lograrlo".

Beltrán preparó el duelo a tenor de lo que pasó en La Línea: "Pensábamos que nos iban a jugar como en la primera vuelta, queríamos dos jugadores fuera por cada lado por si nos empujaban por ahí. Con uno menos, ellos hicieron lo que tenían que hacer, sabiendo que se exponían".

Sobre la expulsión, Beltrán considera que se exponen a esas situaciones por su tipo de juego: "Hoy el árbitro expulsó a un jugador del otro equipo, otras veces no se han atrevido porque quizás era muy pronto, apuntó. "No sé si es más difícil jugar contra diez que contra once, pero es otro tipo de partido para ambos equipos. Tienes que atacar a un equipo que se puede hacer fuerte en una faceta del juego, no es fácil pero lo tenemos que hacer mejor, tenemos que tener el balón para ser más profundos".

Beltrán echo "de menos dos o cuatro puntos en la segunda vuelta" a pesar de la buena dinámica del Marbella y elogia el compromiso de su plantilla: "Es muy duro hacer la convocatoria ahora, tenemos fondo de armario y es algo que tenemos que saber usar en este tramo".