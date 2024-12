Javi Moreno: "No estuvimos bien, fallamos cosas que normalmente no estamos fallando"

Javi Moreno, el entrenador de la Real Balompédica Linense, encajó la derrota de este domingo en Linarejos con autocrítica y sin excusas. El técnico albinegro entiende que su equipo no estuvo a la altura de la imagen ofrecida en las dos victorias anteriores.

"Creo que fue un partido de mucha lucha, de mucha pelea, muy igualado, con dos equipos que necesitábamos ganar", comenzó su valoración el preparador de la Balona.

"Pienso que ellos estuvieron más acertados que nosotros cara a portería. Nosotros tuvimos una muy clara al empezar y no la metimos", aceptó Moreno. "Luego fue un partido muy parejo y ellos jugaban en casa, quieras o no llevaban el peso", relató.

Moreno, no obstante, no terminó contento con el plan de partido desarrollado: "Nosotros creo que no estuvimos bien, sobre todo con balón", subrayó. "Fallamos muchas cosas y muchos pases que normalmente no solemos estar fallando. Faltó esa claridad de otros partidos", sentenció el de Silla en una comparecencia ante los medios que apenas duró un minuto ante la ausencia de preguntas.