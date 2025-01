Javi Moreno: "El penalti es muy claro y el árbitro sabe que es penalti"

La Línea/Javi Moreno, el técnico de la Real Balompédica Linense, afirmó el Almería B fue "mejor" que su equipo en la derrota sufrida en el Ciudad de La Línea, aunque el entrenador entiende que a los albinegros le escamotearon una pena máxima en la acción de Fran Carbia. "El penalti es muy claro, muy claro, y él (por el árbitro) sabe que es penalti, pero no ha querido pitarlo", manifestó el preparador.

"Me pareció penalti en directo y lo hemos visto después y el jugador del Almería B está dentro del área. Son seres humanos...", contestó tras ser preguntado por la polémica jugada final. "La gente lo ha visto, no voy a decir si ha pitado bien o mal. Al final del partido se lo he dicho en persona. Lo que no entiendo es que venga a pitar un árbitro de Linares cuando te estás jugando las habichuelas con el Linares, eso nunca lo entenderé", expresó Moreno.

Sobre el encuentro, Javi Moreno vio "un partido bonito contra un buen equipo". "Creo que desde que estoy aquí, el equipo que más me ha gustado, el que más nos sometió, me gustó mucho y creo que son justos vencedores de partido", señaló. "El gol es un fallo nuestro, no nos pueden meter ese gol", aceptó el técnico, resignado a "dar la enhorabuena porque han sido mejores que nosotros".

Con todo, el técnico de la Balona cree que el empate estuvo cerca: "Tuvimos nuestras opciones para empatar. Este grupo es muy complicado, todos estamos muy parejos y cualquiera te puede ganar. El Almería B me gustó mucho, insisto, maneja todos los registros, no tengo ningún pero para mis jugadores, intentaron todo y más, pero al final perdimos y esto es fútbol. Perdimos porque el otro equipo fue mejor que nosotros", zanjó.

Aunque no puso peros, Javi Moreno lamentó el gol "porque es un fallo garrafal nuestro". "Espero que vayamos mejorando cada semana, cada día, trabajamos para ello, pero enfrente tenemos rivales y son difíciles. Hay que digerir y aceptar esta derrota lo más rápido posible para afrontar el próximo partido".

"En el buen camino vamos, pero llevábamos un hándicap muy grande y con cualquier tropiezo vuelves a la realidad. Por eso no hay que tirar las campanas al vuelo, lo que tenemos que hacer es alejarnos lo máximo posible de los puestos de descenso", advirtió.

Moreno palpa que la grada reconoce la mejoría de la Balompédica: "Los chicos están haciendo todo lo posible para revertir la situación, eso es lo que quiere la afición, luego te podrán salir mejor o peor las cosas. Lo que está claro es que la gente ve si uno corre o no corre, si juega bien o no juega, si el árbitro pita bien o no, o si un entrenador se equivoca".