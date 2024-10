Javi Moreno: "Iniciamos bien, fuimos a por el partido, pero el equipo tiene que mejorar mucho"

La Línea/Javi Moreno hizo una doble lectura del partido de su debut con la Balona, que se saldó con derrota ante el UCAM Murcia en La Línea. El nuevo técnico albinegro cree que el equipo salió "bien" y fue "a por la victoria", pero acabó penalizado ante "un buen rival" que jugó mejor sus armas. "Tenemos que mejorar en las dos áreas", afirmó.

"Inciamos muy bien, el equipo metió al UCAM en su área y la verdad que fue un partido muy disputado, muy igualado contra un muy buen equipo", comenzó Moreno su análisis. "Pero creo que nos llevamos el palo del gol, creo que en el primer tiro que nos hacen. Nos meten un golazo y ante eso no puedes hacer nada. El equipo entró al vestuario perdiendo, hablé con ellos y volvimos a salir bien", prosiguió. "Tuvimos una buena actitud de ir hacia arriba, de ir a buscar el partido como me gusta en mis equipos, pero al final ellos fueron expertos, jugaron sus bazas, pararron el tiempo y se llevaron el partido", relató. "Creo que no fueron más superiores que nosotros aunque son un buen equipo y justos vencedores, pero me voy con el mal sabor de boca de que podíamos haber hecho un poco más", resumió.

"Tenemos que mejorar muchas cosas", reconoció Javi Moreno. "No les puedo recriminar nada en cuanto a actitud y predisposición de querer ganar, pero hemos jugado contra un rival muy bueno que nos puso en dificultad y ellos tuvieron ocasiones y definieron mejor que nosotros", subrayó.

Preguntado sobre las sustituciones, el entrenador aseguró que los cambios los hace "para mejorar" y precisó: "Harper pienso que tiene que estar mejor de lo que está y el cambio de Ale, más de lo mismo".

"Ellos hicieron su partido y nosotros con las prisas de ir perdiendo fuimos te hace ser más imprecisos", continuó Moreno. "Vamos a seguir trabajando para hacer todo lo posible para que el equipo mejore cada día. Me quedo con la actitud porque están por la labor de cambiar", insistió.

El recién aterrizado entrenador recalca la fórmula para remontar: "Tenemos que ser más eficaces, generar más que casi no generamos y atrás hay que ser mucho más contundente. No voy a ocultarlo porque es una realidad, hay que mejorar en las dos áreas".

Moreno remarca la importancia de "poner la gente lo mejor posible física y mentalmente" y "entrenar al máximo nivel".

Sobre posibles retoques en el plantel, el preparador zanjó el tema: "No es momento de hablar de retoques, es momento de levantar a los jugadores. Lo que venga a partir de diciembre ya hablaremos con la entidad y veremos hasta dónde podemos llegar".