Javi Moreno: "Estoy contento con el resultado, pero tenemos que mejorar muchas cosas"

El entrenador de la Real Balompédica Linense, Javi Moreno, felicitó a sus hombres por “el esfuerzo realizado” para remontar el partido ante el Recreativo de Granada (2-1), en encuentro de la decimosexta jornada del grupo IV de la Segunda Federación. El míster se mostró “muy contento” por la victoria pero repitió que su equipo tiene “muchas cosas que mejorar”.

“Fue Ha un partido un poco extraño. En la primera parte tuvimos ocasiones muy claras para ponernos por delante, luego hubo un momento en el que nos sometieron un poquito y es cierto quie sufrimos”, analizó el preparador. “Nos metieron el gol, nos desajustamos un poco, pero si algo bueno tiene la Balona en las últimas jornadas es que siempre seguimos creyendo”.

El míster llamó a sus hombres a subsanar errores “porque si no lo hacen lo vamos a tener difícil”, aunque resaltó: “En líneas generales creo que el partido fue divertido para el aficionado, con muchas ocasiones por ambos bandos”.

“Hubo un momento el que pudo caer de cualquier lado, pudieron sentenciar ellos, pero también nosotros lanzamos dos veces al poste muy seguidas o un par de opciones de Pecellín”, recalcó.

“Yo entiendo que mis jugadores puedan jugar mejor o peor porque son personas, no son máquinas, pero lo que no entiendo es cuando uno no compite, entonces ahí es cuando me enfado”, sostuvo en su comparencencia ante los medios. “Lo que he hecho es obligarles a que compitieran yendo al hombre. Cada uno con su par y cada uno con su par es responsable. En esos duelos fuimos ganadores y al final el triunfo cayó de nuestro lado”.

El preparador subrayó que sus jugadores “están sufriendo” por la situación clasificatoria del equipo y recalcó el papel en este duelo de José Antonio González y del bigoleador David Pecellín. “A mí José Antonio me parece muy buen futbolista, que tiene un trato de balón espectacular, que es verdad que a lo mejor por mi estilo de juego no le va tanto, que no está participando con normalidad, pero es un futbolista que con el balón en los pies es diferente, eso es evidente”

Y añadió con respecto a Pecellín: “Pues que yo lo veo día a día, que trabaja, es muy honrado, es un chico, pero que no le estaban saliendo las cosas y no hablo solo de los goles. Esta vez ha sido capaz de meterla y esperemos que a partir de ahora se haya quitado ese peso, esa mochila que llevaba encima, porque si algo bueno tiene es que es muy honrado y muy trabajador. Tiene condiciones, pero llevaba ese lastre,".