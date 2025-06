Iker Muniain, un entrenador mediático para la Tercera RFEF de la Balona

La Línea/Fichaje mediático para los banquillos de la Tercera Federación, la categoría en la que militará esta temporada la Real Balompédica Linense. El modesto Club Deportivo Derio, de la provincia de Vizcaya, ha anunciado la contratación como entrenador de Iker Muniain, el que fuera estrella del Athletic de Bilbao, que acaba de colgar las botas en el San Lorenzo de Almagro de Argentina.

Este sábado se no habla de otra cosa entre los seguidores de la Tercera RFEF (y del fútbol español). Muniain inicia su carrera como entrenador de fútbol y lo hace en un equipo humilde del País Vasco. El ex del Athletic toma las riendas del Club Deportivo Derio, que el pasado curso militó en el grupo IV (el vasco). Durante la competición regular no coincidirá con la Balona, en el grupo X, pero cabe la posibilidad de que ambos conjuntos se pudiesen cruzar en una hipotética final nacional del playoff de ascenso. Sería una carambola, pero entra dentro de las posibilidades. Lógicamente la Balompédica trabaja para intentar conseguir el ascenso por la vía directo como campeón de su grupo.

Muniain, una leyenda viva del Athletic a sus 32 años, anunció hace apenas una semana su salida de San Lorenzo de Almagro y su vuelta a España para emprender su carrera como técnico. Lo que casi nadie esperaba es que el de Pamplona tuviese encauzado ya su nuevo rol para asumir las riendsa del Derio. "Hace tiempo que decidí que este seria el siguiente paso que quería dar y es un reto muy ilusionante", reconoció.

Iker Muniain será uno de los entrenadores más jóvenes de la categoría y de todas las divisiones de la RFEF. El futbolista más joven en debutar y marcar con el Athletic centrará a buen seguro todos los focos cada semana en su primera andadura al frente de un vestuario.