Ángel Rodríguez: "Creo que hubo mucho respeto, era importante no perder"

Ángel Rodríguez, el técnico del CD Estepona FS, dio por bueno el empate ante la Balona. El preparador local entiende que hubo "mucho respeto" entre los dos rivales y dio valor al punto: "Era importante no perder".

"Creo que fue un partido muy disputado, igualado, con dos rivales fuertes en el grupo que se respetaron de más quizás", empezó su valoración Rodríguez. "Primó el trabajo defensivo sobre el ofensivo. Teníamos claro que fútbol nos iban a practicar, como nos iban a apretar, jugando muy directos sobre Aridane. Nos costó ganar esas segundas acciones. Con el campo tan seco a veces era más difícil atacar que defender y el desgaste fue muy fuerte, pero no estuvimos precisos ante un rival que nos apretó bien", expresó.

Rodríguez, al igual que Mere, entiende que no hubo miedo, pero respeto sí. "En un resultado en el que no consigues ganar, nos favorece más que a la Balona porque ganamos en su campo, pero además creo que tuvimos dos opciones para poder haber hecho el segundo, así que no creo que tuviéramos miedo".

El preparador de los esteponeros lamenta que la ventaja les durase tan poco: "Los equipos ante un resultado adverso se pueden desmoronar, pero nos duró poco la ventaja. El partido se volvió otra vez muy espeso", explicó.

"Debemos pensar que seguimos sumando aunque debemos sumar de tres", prosiguió Rodríguez. "Es importante no perder en esta categoría, estamos viendo los resultados y la igualdad máxima. Quedan once jornadas, tenemos muy marcado el objetivo y estamos en un proceso en el que trabajamos de una manera fantástica".

Rodríguez entiende que la puja por el play-off sigue muy abierta: "Hay una serie de equipos que no están en zona de play-off pero están muy cerca. Esto son rachas y cualquiera se puede posicionar mejor que tú".

El míster local elogió el ambiente: "Se vio el respeto entre dos aficiones cercanas. Los que vienen a Estepona son siempre bien tratados".