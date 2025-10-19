David Sánchez: "He reconocido al equipo que queremos"

David Sánchez, el entrenador de la Real Balompédica Linense, se mostró "feliz" por la afición de La Línea y satisfecho por la victoria ante el Pozoblanco, por lo que consideró "un triunfo de equipo" por encima de cualquier tipo de individualidad.

"Cando se gana, la alegría es tremenda, nos viene muy bien", comenzó su comparecencia ante los medios el técnico. "He reconocido al equipo que queremos, el equipo de la pretemporada, con balón y sin balón", prosiguió. "Muchas veces el plan de partido también se hace y no se gana o se empata y la gente lo ve de otra forma. Al final el fútbol es un resultado, pero estoy muy contento. Creo que hemos hecho un partido muy completo. Muy contento con la gente que ha salido del banquillo. Muy contento porque el equipo está cogiendo ya situaciones que son reconocibles. Muy contento porque cada vez somos más piña, estamos más juntos todos y creemos en esto. Y orgulloso porque nos hemos enfrentado a un rival al que me encanta. Creo que la victoria es merecida. Ni al principio éramos tan malos, ni ahora somos tan buenos", reflexionó.

Sánchez explicó que habían trabajado toda la semana pensando que a Diego le quitarían la sanción: "Fue un error mío", asumió el míster, que en el último entrenamiento perdió a Sergio Pérez por unas molestias y "pensamos meter a ese triple pivote que hemos metido ahí, que creo que hemos acertado", dijo en referencia a la posición de Achalew por delante de Moyano y Boateng.

"La victoria me gusta mucho porque le he puesto en la pizarra hasta mañana. Si ganamos hoy, tenemos que ganar como equipo", confesó. "Aquí, ya lo he dicho siempre, no me caso con nadie. Tengo la consciencia súper tranquila porque siempre pongo lo mejor para el equipo. Me puedo equivocar, pero quiero lo mejor para el equipo", subrayó.

El entrenador balono agradeció el apoyo de la hinchada: "La afición ha apretado y la gente se ha ido contenta. Estoy muy orgulloso de mis jugadores, muy contento de que la gente que ha disfrutado y de muchas cosas importantes ante el líder, pero tengo los pies en el suelo", insistió.

Sánchez repitió varias veces que "el que no está jugando ahora no es por demérito, sino por mérito de los compañeros o plan de partido" y habló del debut de Victory tras ser preguntado: "En todos los clubes, no aquí, es siempre muy fácil decir la cantera, la cantera, la cantera. Pero después cuando están con nosotros en el día a día, es lógico, les falta. Las coincidencias que se han dado han hecho que esta semana se entrene con nosotros (por Victory). Sabíamos que en algún momento nos iba a hacer falta, que nos iba a sumar y estoy muy contento. También por la convocatoria de Raúl. No es fácil y más en esta plantilla y con este objetivo, por eso hay que medir bien".