El entrenador de la Real Balompédica Linense, Jordi Roger, se lamentó este domingo tras la derrota ante el CD El Ejido. “Dejamos vivo a El Ejido en la primera parte, cuando lo teníamos para sentenciar. Si nos hubiésemos ido con 0-2 al descanso estaban muertos”, aseguró. “Se veía en el ambiente”, añadió.

“Fuimos conscientes de que ellos en la segunda parte nos iban a apretar. Estaban en su campo, necesitaban ganar e iban perdiendo”, explicó.

“Superamos bien ese primer cuarto de hora del segundo tiempo en el que ellos nos apretaron e incluso dispusimos de alguna contra, pero no supimos finalizar nuestras ocasiones”, abundó. “Nos metieron dos goles en errores nuestros y luego nos sobrepusimos. El infortunio hizo que de un rechace en la espalda nos hicieran el tercero”, señaló.

“No supimos sacar los tres puntos y además no aprovechamos una ocasión para restarle puntos a los de arriba. El encuentro de la semana que viene contra el San Fernando hubiera sido un partidazo, porque nos habríamos acercado a ellos. Cuando nos sabes matar los partidos pasa esto. No duran 45 minutos, si no 90”, sentenció Roger.