David Sánchez sostiene que la Balona "regaló dos puntos" en Utrera "por malas decisiones individuales"

El entrenador de la Real Balompédica Linense, David Sánchez, compareció tras el empate (3-3) que su equipo cosechó en el San Juan Bosco con el Utrera con evidente disgusto, aunque achacó la debilidad defensiva demostrada por los suyos más a errores individuales que a malas decisiones por su parte a la hora de reconstruir la defensa. Desde el inicio de su intervención dejó claro que su lectura del partido “no es positiva” y que, pese a sumar un punto, la sensación es la de una "oportunidad desperdiciada"

“En el minuto dos llega el primer gol de ellos, muy sencillo, muy fácil, un pase de un central a un delantero, que se queda solo ante el portero”, explicó, apuntando directamente a una falta de contundencia defensiva. A partir de ahí, el técnico blanquinegro enumeró una cadena de acciones que volvieron a penalizar a su equipo. “Después vienen los penaltis, llegamos a cuatro penaltis en dos partidos”, recordó, antes de lanzar una reflexión contundente: “Meter tres goles fuera de casa y no ganar es muy difícil, es muy complicado, y nos tenemos que mirar al ombligo”.

El mensaje fue claro y repetido: “Son errores humanos, sí, pero son errores individuales”, insistió. “Ahí tenemos que mejorar”, añadió, subrayando que en acciones como los penaltis “hemos hablado de aguantar un poquito más, de no llegar al límite, y aun así hemos cometido el error”.

Para David Sánchez, sus hombres compiten, pero se castigan solos: “El equipo lucha hasta el final, eso es innegociable”, dijo, aunque matizó enseguida que “a lo mejor algunos estarán contentos con el punto; yo hoy no lo estoy”.

“No lo estoy porque hemos regalado dos puntos por malas decisiones”, afirmó con rotundidad. El técnico recordó que con el 2-2 el partido estaba donde quería: “Ellos tenían muchas dudas, teníamos el partido para ganarlo”, lamentó. Sin embargo, “con mucho tiempo por delante cometemos el penalti del 3-2, innecesario”, y volvió a incidir en que “los tres goles de hoy eran muy fáciles de haberlos defendido”.

El malestar del entrenador fue evidente: “Hoy te vas disgustado, me voy más disgustado no por el punto, sino por los errores que estamos cometiendo”, enlazando además con lo ocurrido la semana anterior. “La semana pasada también cometimos errores individuales que nos están costando muchos puntos”, recordó. “Para mí, hoy los tres goles de ellos son tres errores”, resumió, asumiendo su parte de responsabilidad: “Culpa de todos, y soy yo el máximo responsable”.

Preguntado por los cambios en defensa, tras la baja de Pedro Morillo y la necesidad de reorganizar la zaga, David Sánchez quiso zanjar cualquier debate. “No es cuestión de habernos equivocado ahí o de haber acertado”, afirmó de forma tajante. “Hemos cambiado durante el partido, luego hemos sido más ofensivos con dos puntas y creo que ha salido bien”, explicó, antes de volver al mismo punto clave: “Al final nos matan los errores, igual que la semana pasada”.

El técnico insistió: “Hemos encajado cinco goles en dos partidos, goles muy fáciles y esa es la realidad que ahora mismo nos penaliza”.

Aun así, cerró con un mensaje de trabajo y continuidad: “Ahora toca descansar, desconectar, recapacitar y volver con fuerza”, dijo, al tiempo que recordó que “queda mucho, quedan muchísimos partidos” y que el equipo “tiene hambre, ganas y corazón para sacar esto adelante”.