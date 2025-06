El Bollullos, rival de la Balona, respira: la directiva seguirá si se cumplen las condiciones y un grupo inversor asoma en el horizonte

La Línea/El Bollullos Club de Fútbol , rival de la Balona la próxima temporada en el grupo X de Tercera Federación, ha encontrado un respiro en su compleja situación institucional. En una asamblea extraordinaria celebrada con la presencia de más de un centenar de socios, se arrojó luz sobre el futuro del club, que estaba en el aire después de que la gestora afirmara que no se había presentado ninguna candidatura y que no iba a continuar al frente del club si no se cumplía una serie de exigencias, lo que ponía en peligro su inscripción en la categoría y su descenso administrativo hasta Primera Andaluza.

En la asamblea, la gestora expresó su voluntad de seguir al frente del club, siempre y cuando se cumpla una serie de condiciones que, según lo comunicado, "va por buen camino". De materializarse esta continuidad, se anticipan cambios dentro de la propia directiva.

Además, una noticia clave ha insuflado esperanza en la entidad. El club, en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de la localidad, está inmerso en negociaciones con un grupo inversor. El objetivo es claro: conseguir algún tipo de ayuda externa que refuerce la estabilidad financiera y deportiva del Bollullos CF. Este asunto, de vital importancia, ha quedado aplazado a las próximas semanas, a la espera de disponer de suficiente información y certeza para tomar decisiones. Un punto fundamental destacado en la asamblea fue el compromiso de que los socios y socias del club tendrán siempre la última palabra en este tipo de decisiones trascendentales.

Con esta evolución, el Bollullos CF, rival de la Real Balompédica la próxima temporada en el Grupo X de Tercera Federación, parece esquivar el descenso automático de dos categorías que le amenazaba. La unidad mostrada en la asamblea y los avances en las negociaciones con un posible grupo inversor ofrecen un horizonte de mayor estabilidad para un club histórico del fútbol onubense. La cuenta atrás para consolidar su futuro en la categoría nacional continúa, pero ahora con una dosis renovada de optimismo.