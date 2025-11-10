El Bollullos-Balona, este domingo 16 de noviembre a las 16:30 y televisado por Triunfemos

La Real Balompédica Linense visitará al Bollullos CF este próximo domingo, día 16 de noviembre, a partir de las 16:30 horas en el estadio Eloy Ávila Cano. El club bollullero ha confirmado este lunes el horario de la esperada cita de la 11ª jornada liguera del grupo X de la Tercera Federación. El partido será televisado por la plataforma de pago Triunfemos.

La enrachada Balona de David Sánchez se cruza con el imparable líder. Los albinegros se auparon el pasado domingo por fin a los puestos de playoff de ascenso tras vencer al Sevilla C en el Ciudad de La Línea y encadenar ocho jornadas sin perder. El Bollullos, por su parte, venció en Huelva al Atlético Onubense y conquistó su quinto triunfo consecutivo para consolidarse en lo más alto con 25 puntos. La Balompédica está a siete puntos de la cabeza, por lo que este duelo se antoja fundamental para no perder comba.

La 11ª jornada del grupo X de la Tercera Federación, además del Bollullos-Balona, tiene confirmados los horarios del Coni-Ceuta B (el sábado 15 a las 16:15), el Chiclana CF-Córdoba B (el domingo 16 a las 12:00), el Atlético Central-Coria (el domingo 16 a las 12:00), el Utrera-Castilleja (el domingo 16 a las 12:00), el Dos Hermanas-San Roque de Lepe (el domingo 16 a las 12:00), el Cádiz Mirandilla-Pozoblanco (el domingo 16 a las 12:00) y el Ciudad de Lucena-Atlético Onubense (el domingo 16 a las 17:30). Falta la confirmación del Tomares-Sevilla C, que apunta al domingo en la franja del mediodía.