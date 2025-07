Cuando el Betis y el Recreativo de Huelva intentaron impedir el ascenso de la Balona

La Balompédica Linense, club de fútbol fundado en el año 1912 y que obtuvo el título de 'Real' en 1922 tras la petición realizada al rey Alfonso XIII, logró en la temporada de 1922/23 el Campeonato de Andalucía de la Serie B, lo que le dio el ascenso directo a la Primera Categoría del fútbol andaluz. Aquel salto histórico no fue fácil y lo hizo no sólo sin ayuda, sino con la férrea oposición de tres potentes clubes de entonces: el Real Betis Balompié, el Real Club Recreativo de Huelva y el Nacional de Sevilla.

La agria disputa, que se resolvió a favor de los linenses y a la que los años han convertido en anécdota, la cuenta la sección de Historia de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) en su muro de Facebook citando como fuente el libro Cien Años de Fútbol Andaluz.

La estampa del ascenso de la Balona. / E.S.

La confirmación como equipo de la Serie A se produjo, según relata, en la Asamblea de la Federación Regional Sur del 19 de agosto de 1923 y sería el comienzo de una época gloriosa para la Real Balompédica Linense en esta década de los años 20. Los balonos acompañaron desde este año al Español FC de Cádiz y ambos serían durante cinco temporadas (1923-1928) los representantes de la provincia de Cádiz en la Primera Categoría del Campeonato de Andalucía. En la temporada 27/28 desapareció el Español FC del torneo, mientras que la Balona se mantuvo disputando aún la competición durante dos temporadas más, hasta el año 1930.

Polémica

La inclusión de la Real Balompédica Linense en la élite del fútbol andaluz no estuvo exenta de polémica debido a la oposición de varios clubes. Según explica la RFAF, la sociedad andaluza en los años 20 (y española en general) era "muy activa y controvertida". "Las disputas pasionales eran frecuentes y el fútbol no era una excepción, como ahora veremos". El Campeonato de Andalucía de 1923 comenzó el 24 de septiembre con la participación del campeón el año anterior Sevilla FC, además del Real Betis Balompié, Real Club Recreativo de Huelva, Nacional de Sevilla, Español FC de Cádiz y la propia Real Balompédica Linense. La Federación Regional Sur tiene que reestructurar el calendario a poco de comenzada la competición debido a que el Nacional de Sevilla y el Real Club Recreativo de Huelva son eliminados del torneo al no comparecer ambos en La Línea. Estos dos equipos, y también el Real Betis Balompié, se mostraban contrarios al ascenso de la Balona y recurrieron ante la Federación Nacional. El fallo de la Real Federación Española de Fútbol confirmó el ascenso del equipo linense y su inclusión como club de la Primera Categoría andaluza. Tanto Nacional como Recreativo decidieron no acudir a jugar sus partidos a La Línea, lo que les costó su expulsión de la competición y una multa de 1.000 pesetas.

Pero, ¿qué explica la actitud de los clubes Nacional de Sevilla y Real Club Recreativo de Huelva? Según la RFAF, "se debió a la lejanía geográfica de la localidad de La Línea en unos tiempos en los que los transportes no sólo eran muy costosos, sino sobre todo precarios y de larga duración". "En los primeros años de la década de los 20 los viajes en automóvil eran una gran 'aventura' y más aún en trayectos largos como el de Huelva-La Línea (280 kilómetros) o desde Sevilla (190 kilómetros). Estos recorridos se realizaban de forma muy lenta por caminos precarios de tierra o con firme de grava, con muchas piedras y polvo, curvas cerradas y desniveles pronunciados, poco propicios para los vehículos a motor", explica. "Se veían todavía muchos carros tirados por animales, aunque a medida que se fue popularizando el automóvil estos caminos fueron encontrando mejoras. El asfaltado de las carreteras en Andalucía no se produjo hasta la década de 1960", añade.

No sería la última vez que la Federación Regional Sur tuviera que tomar una decisión tan dura como ésta. "La realidad es que en los años 20 las polémicas federativas y los plantes de las sociedades futbolísticas fueron bastante habituales", concluye.