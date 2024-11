Javi Moreno: "El aire influyó mucho a los dos, pero en la segunda parte cambiamos el chip"

Javi Moreno, el entrenador de la Real Balompédica Linense, entiende que su equipo cambió "el chip" y supo interpretar a tiempo el partido para remontar en el Pedro Garrido y llevarse los tres puntos ante el Xerez Deportivo, en el duelo correspondiente a la decimotercera jornada liguera del grupo IV de la Segunda Federación.

"Creo que el aire influyó mucho para los dos equipos", comenzó el técnico balono su análisis ante los medios. "En la primera parte ellos nos crearon mucho peligro por el aire porque es un equip que interpreta muy bien las segundas jugadas, ataca los espacios y nos generaron muchos problemas. No estuvimos bien en las disputas, en anticiparnos en lo que podía pasar durante cada acción y en la primera nos costó mucho. Ellos estuvieron más acertados que nosotros y pisaron área mucho más", reconoció Moreno. "En la segunda parte fue al revés. Nosotros supimos interpretar muy bien eso, fuimos ganadores de duelos, ganadores en las áreas y al final cayó de nuestro lado. Pudo caer para cualquiera de los dos, pero metimos un gol más que ellos", resumió.

¿Qué pasó en el descanso para revertir la dinámica? "Fue mérito de nuestros jugadores, cambiamos el chip y nos anticipamos a casi todas las acciones. Ellos generaron algún centro al área, pero creo que la segunda parte mi equipo estuvo muy bien", remarcó.

Para el preparador albinegro se trató de "un partido muy disputado con un ambientazo de la hostia" y se explicó: "Da gusto venir a Jerez porque es fútbol puro del que me gusta a mí y además estoy contento porque hayamos ganado".

Preguntando sobre los incidentes de público al final del partido y las pequeñas tanganas en el césped, Javi Moreno dio su opinión: "Fútbol, fútbol puro y duro. Esto es fútbol, no hay nada más bonito que esto. Mientras que no llegue la sangre al río, no pasa nada", dijo con el espíritu de exfutbolista que lleva dentro. "Es verdad que no es agradable verlo, pero es fútbol, lo que se palpa, lo que se vive, el ambiente, todo lo que se genera es puro para mí".