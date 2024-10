Ale Marín (UCAM): "El partido con la Balona va a ser muy complicado, sobre todo después de que haya cambiado de entrenador"

El extremo sevillano Alejandro Marín Díaz (Ale Marín), uno de los jugadores más destacados del UCAM Murcia en el arranque liguero, ha asegurado este jueves que, a pesar de la diferencia de trayectorias, el encuentro de la séptima jornada del grupo IV de la Segunda Federación que su equipo disputará este domingo (17:00) en La Línea será “muy complicado, y más después de que ellos hayan cambiado de entrenador”, en referencia a la Real Balompédica Linense, a la destitución de Miguel Rivera y al desembarco de Javi Moreno.

“Los jugadores van a querer demostrar su calidad ante el nuevo técnico, lo que va a hacer aún más difícil ese partido”, continuó. “Nosotros tenemos que ganar fuera de casa para hacer bueno el punto de la pasada semana”, cuando los universitarios igualaron a un tanto con el Águilas en el duelo provincial “Iremos con todo para dar una buena imagen", recalcó en su comparecencia ante los medios locales.

Ale Marín fue nombrado el Player of the Month del mes de septiembre gracias a los votos de los aficionados universitarios, aunque el protagonista se resta importancia: "Es un premio que llega gracias al trabajo colectivo de todos. Ellos me hacen que pueda dar asistencia o meter goles. Todos queremos que vaya bien y que no baje esta buena dinámica".

"Verte ahí arriba, en la tercera plaza, es un plus de motivación para nosotros”, confesó. “Somos conscientes que queda mucha liga y solo se han jugado seis jornadas. Ver la clasificación ahora es anecdótico. Tenemos que seguir trabajando y ser regulares para pelear por todo".

Ale Marín subrayó el buen ambiente que se vive en la caseta como una de las claves de este arranque liguero: “Hemos formado una gran familia. Es muy importante para nosotros crear esa piña y más cuando todos somos nuevos. Todos queremos ir a una y ser vestuario sano porque eso nos llevará al éxito cuando lleguen los momentos difíciles de la competición".