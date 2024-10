Javi Moreno: “Yo salgo a ganar, no sé ir a empatar, normalmente gano o pierdo”

“Estamos aquí para revertir la situación”. Hasta en una docena de oportunidades repitió esa expresión, con un tono de máximo convencimiento, el nuevo entrenador de la Real Balompédica Linense, Javi Moreno, durante los alrededor de veinte minutos en los que se prolongó su presentación oficial, que tuvo lugar este viernes después de la primera sesión, bajo la lluvia, en el Ciudad de La Línea, continuación de dos días de trabajo en Marbella. “Yo salgo a ganar, no sé ir a empatar, normalmente gano o pierdo”, advirtió.

El acto también sirvió para dar a conocer a quien será su segundo, el cordobés José María García. El director deportivo, Mario Galán, garantizó que el desembarco de este último no restará ni un ápice de protagonismo a Carlos Guerra, que venía desempeñando esas funciones con el destituido Miguel Rivera, sino que habrá “una coordinación” entre ambos.

Galán dejó claro que la marcha de Rivera -a quien agradeció su compromiso- supone “una situación que no gusta a nadie, pero las circunstancias de fútbol son las que son” y resaltó la ilusión con la que llega el exjugador de Alavés, Atlético de Madrid y AC Milan, entre otros.

Moreno dio las gracias al máximo accionista de la entidad, Andrés Roldán, por la confianza que ha depositado en él y recalcó: “Vengo con una ilusión muy grande de sacar el proyecto adelante, de hacer un buen año. Creo que hemos acertado en todo en venir. Las sensaciones que tengo son muy buenas. La gente que he conocido del club, de la calle… estoy feliz”.

“En cuanto a la plantilla, tengo buenos futbolistas”, analizó. “Tengo gente rápida arriba, en medio campo cuento con buenos jugadores y la defensa es una defensa bastante contundente. Los centrales son grandes y ahora corresponde inculcarles a todos mi forma de ver el fútbol, que es bastante exigente”.

El exdelantero se autopercibe como un entrenador que sale “a ganar partidos”. “Que no esperen a alguien que salga a empatar, porque no, no sé hacerlo, normalmente gano o pierdo”.

Javi Moreno, Mario Galán y José María García / Vanessa Pérez

El nuevo preparador albinegro reconoció que en su primer contacto con el plantel encontró a los jugadores “tristes, tocados". "Mentalmente los vi que estaban cabizbajos, pero vamos, que es normal en esta situación, cuando acaban de cesar al entrenador. Pero a medida que han ido pasando los días no les queda otra que ponerse las pilas. El fútbol es así, no para”.

“En situaciones como ésta es difícil llegarle al futbolista, así que mi labor como entrenador es hablar mucho con ellos, exigirles mucho en los entrenamientos, para que vayan al cien por cien en todas las acciones. Y sobre todo hablar mucho con ellos, que estén tranquilos”.

“Hay que plantear la situación como si ahora mismo empezásemos de cero, aunque no es la realidad porque ya llevamos un tramo de liga”, reflexionó. “La situación se ha dado como se ha dado y hemos venido nosotros y empezamos de cero. Y ahora, pues, lo único que cabe es hacer caso a lo que nosotros digamos, a las tareas que nosotros digamos”.

“Ahora mismo lo más importante es que los jugadores mentalmente recuperen la ilusión, las ganas de volver a hacerlo bien”, insistió.

Primer objetivo: salir del descenso

Javi Moreno, en un momento de su presentación / Vanessa Pérez

Javi Moreno dejó claro que el primer objetivo “es intentar hacer todo lo posible para salir de la zona que estamos”, en referencia a los puestos de descenso del grupo IV de la Segunda Federación. “Lo importante es el ya, el ahora. No vale pensar en el futuro. Ya habrá tiempo de analizar si son necesarios retoques en la plantilla cuando llegue diciembre”.

El preparador habló de la “necesidad” de sacar adelante y plasmar sus ideas en el duelo de este domingo (17:00) frente al tercer clasificado, el UCAM Murcia. “Yo se lo estoy transmitiendo a los jugadores y vamos a ver si somos capaces de hacer un buen papel y conseguir los puntos”.

El nuevo entrenador de la escuadra de La Línea eludió con un elegante “soy el menos indicado para decir si el equipo está mejor o peor físicamente, mi tarea es que lleguen lo mejor posible al domingo” la pregunta sobre la condición física de la plantilla, pero dado el circunloquio al que recurrió para responder se puede entender que considera que no está precisamente satisfecho con lo que ha encontrado. “A lo mejor hay gente que no estaba dando el nivel esperado”, apostilló.

Mensaje a la afición

Moreno, que de toda la plantilla albinera solo tuvo a Adri Carrasco a sus órdenes en el Tarazona, reclamó durante su presentación la ayuda de la afición: “Por lo poco que he visto es exigente, aprieta. Es una hinchada que si no lo hacen bien, pues normal que esté enfadada, pero que si lo hacen bien, te lleva en volandas. Vamos a intentar que la gente venga al estadio a divertirse, ilusionada”.

Con respecto a su primer rival, el UCAM, dijo: “Seguramente es uno de los mejores equipos de una categoría, que por otro lado está muy igualada. Lleva cuatro porterías a cero, lo quiere decir que en el apartado defensivo es un equipo que es muy fuerte, pero no deja de ser uno más de Segunda Federación y al final tenemos que jugar contra todos. Nos ha tocado empezar con el UCAM y vamos a hacer todo lo posible por ponérselo lo más difícil posible, para que sus jugadores no estén cómodos”.