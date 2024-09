Juan Marrero: "Lo de los goles de la Balona es una cuestión de rachas, acabará marcando muchos y arriba en la clasificación"

Juan Marrero, entrenador del CD Don Benito, asegura que su equipo viajará a La Línea con la intención de que las dudas que puedan tene la Real Balompédica reviertan a su favor en el encuentro de la quinta jornada del grupo IV de la Segunda Federación que ambos conjuntos dirimirán este domingo (17:00) y al que ambos llegan en puestos de descenso tras sumar solo cuatro puntos en el arranque liguero. El técnico valenciano sostiene que las dificultades de los linenses para hacer acertar con el marco contrario son algo pasajero y que acabarán “marcando bastantes goles”.

Marrero entiende que a pesar de que los dos conjuntos llegan en una situación clasificatoria muy similar no se puede hablar de un duelo de igual a igual: “A ver, somos once contra once, pero en presupuesto, en proyecto, en objetivos de la temporada... el panorama es muy diferente. Pero, bueno, creo que en el fútbol esas son cosas importantes pero no tanto como para poder asegurar de antemano que un equipo le pueda ganar a otro”.

En ese mismo contexto, el preparador del conjunto calabazón garantizo que no le ha sorprendido el comienzo titubeante de los albinegros. “Para nada. Es que hay mucha igualdad y muchos factores que te pueden condicionar si analizas a tan corto plazo. Por ejemplo, como es el caso, que no tengas a tres o cuatro jugadores. A eso de puede deber que en los primeros partidos no saques los resultados que esperabas, pero en el caso de la Balona estoy convencido de que va a estar arriba al final de la temporada”.

“Otra cosa es que nosotros viajemos con la intención de que esas dudas que tengan reviertan en nuestro beneficio, porque se habla de que ellos tienen que ganar sí o sí, pero nosotros también”, explica, en declaraciones a Europa Sur. “Desde que estoy aquí he inculcado que otro club puede tener un presupuesto mayor, pero nuestra mentalidad ganadora tiene que estar siempre presente”.

“Tampoco hay que perder de vista que aunque vengamos de nuestra primera victoria nuestro comienzo ha sido inestable”, recuerda. “Estamos ya acostumbrados, aunque al entrador no le guste, a situaciones muy raras, hemos sufrido remontadas...”

“Los números dicen que tenemos una eficacia goleadora muy alta, pero también que nos marcan muchos goles y estamos obligados a encontrar el equilibrio porque si lo conseguimos lograremos ser un equipo competitivo”, sostiene el preparador del Don Benito.

“Tampoco hay que centrarse en si la Balona lleva más o menos goles, porque ésa es una cuestión de rachas y sobre todo en un equipo que tiene el poder ofensivo de Harper, Adri Carrasco, João Pedro, incluso Alberto Martín ofensivamente, si le dejas, es muy bueno porque distribuye muy bien. Todo eso sin olvidar su potencial a balón parado, porque tiene gente que va muy bien de cabeza, así que los aficionados pueden estar tranquilos, porque estoy seguro de que al final va a marcar bastantes goles”.

Marrero sostiene que el actual Don Benito es “el grupo más honrado, sobre todo en el día a día” que se ha encontrado en su trayectoria como entrenador. “Es muy competitivo, muy luchador, con un bloque de doce jugadores de la temporada pasada muy identificados y gente que ha venido a sumar”.

“Somos un equipo humilde, pero nuestro objetivo no es solo disfrutar de la categoría. Al contrario, lo entendemos como una oportunidad para crecer y en ese aspecto estoy muy contento del trabajo de mis jugadores”, insiste.

“El proyecto está sostenido por una junta directiva que si algo tiene presente es la seriedad económica. El Don Benito no puede ofrecer, ni mucho menos, lo que están ofreciendo otros clubes, pero a lo que se compromete lo va a pagar. Y eso suma también”, recalca.