Manu Toledano y Rodri Gea, exbalonos a la vista

Hace un año los dos habitaban en los vestuarios del entonces inacabado Ciudad de La Línea. El próximo domingo uno de septiembre (19:00, en streaming por Triunfemos Web Directo) volverán a ese escenario, solo que como visitantes. El delantero linense Manu Toledano y el guardavallas alicantino Rodri Gea son dos de las caras reconocibles del Atlético Antoniano, que ejercerá de rival de la Real Balompédica Linense en la primera jornada del grupo IV de la Segunda Federación. Los exalbinegros regresan sin un solo reproche pero advierten de que su equipo no es ni mucho menos la perita en dulce que parece creer gran parte de los aficionados que siguen la actualidad de la cuarta categoría del escalafón nacional.

Balona-Antoniano para comenzar la temporada. En el equipo lebrijano, dos jugadores que comenzaron la pasada temporada en el conjunto albinegro, del que salieron en el mercado de invierno. La presencia de ambos sobre el césped este primer domingo de liga está en duda. La de Rodri Gea porque la competencia en el marco es de nivel. La de Manu Toledano, porque unas molestias musculares le impidieron jugar el último amistoso y aún está por ver si se recupera a tiempo para poder participar en el que sería su primer partido como visitante en su ciudad natal.

“Sería un fastidio quedarme fuera, porque tengo muchas ganas de jugar allí, no solo por mí, que también, sino por la gente que me concoe, mis padres, mi familia y mis amigos y porque, obviamente, jugar contra la Balona siempre será algo especial”, explica.

“Nada más salir el calendario fue lo primero que dijimos Rodri (Gea) y yo, la casualidad de que la primera jornada fuese precisamente en La Línea”, subraya.

El ariete linense está convencido de que recalar en un equipo que, en principio, está llamado solo a pelear por la permanencia, no es un paso atrás “sino todo lo contrario”.

“Es que yo creo que con el equipo que tenemos podemos hacer muy buenas cosas esta temporada”, defiende con vehemencia. “Para mí que tenemos un equipazo. Al margen de los resultados estamos dando un nivel muy alto en los partidos de pretemporada y en los entrenamientos. Estoy convencido de que esta temporada puede ser bonita para nosotros, que podemos hacer más cosas que pelear por la salvación”.

Rodri Gea: “Nunca quise irme de la Balona”

Rodri Gea disputó dos partidos y medio el curso pasado durante la primera vuelta con la Balompédica. Encajó tres goles. A comienzos de enero el club tomó la decisión de abrirle la puerta, para enmendar el error inicial de ocupar dos licencias seniors en la portería. “Yo nunca me quise ir, porque estaba muy a gusto allí, pero las circunstancias mandaron”, recuerda con pena.

El cancerbero no solo se sintió obligado a tomar una decisión que no le agradaba, sino que lo que le esperaba después no fue poco menos que una experiencia traumática: su nuevo club, La Nucía, fue uno de los señalados por los problemas económicos y además, el primero en perder la categoría entre todos los que descendieron. “Yo prefiero acordarme de lo positivo, que jugué casi veinte partidos y que eso me vino muy bien" desliza.

Rodri Gea recalca que a pesar de que apenas estuvo seis meses en la Balona, su paso por La Línea le dejó huella. “Se dieron varias circunstancias. Por un lado era la primera vez que me iba lejos de casa a jugar, y eso marca mucho. Y en esa situación ver cómo se portaron conmigo para que me sintiese a gusto... yo solo puedo hablar bien de todos los que estaban en el club, pero claro, hay gente como Mario Galán (hijo) del que puedo decir que me marché siendo amigo porque se desvivió por mí".

Preguntado por su presencia en el once en el debut liguero, responde: “Esa pregunta es para el míster”, que por cierto es otro exbalono, Diego Galiano. “Como la temporada pasada se da la circunstancia de que somos dos los porteros seniors y los dos aspiramos a ser titulares, aunque a mí me hace mucha ilusión jugar allí, estoy muy motivado”. En el caso del Antoniano su rival directo por la defensa del marco es Diego Barrios, ex de Vélez, Real Jaén y Sanse.

El cancerbero, como le sucede a Manu Toledano, no está muy de acuerdo con el papel de Cenicienta que se le ha colgado a su equipo “Está claro que nuestro primer objetivo es la salvación, pero si somos capaces de alcanzarla pronto, no hay que renunciar a nada. ¿Quién le iba a decir al Yeclano la temporada pasada que iba a ascender? Hay muchas ganas en la caseta y estamos trabajando bien”.