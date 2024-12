Jon Erice: "No puedo decir si el 2-1 es o no fuera de juego, estamos hablando de centímetros"

El entrenador del Recreativo de Granada, Jon Erice, se marchó del Ciudad de La Línea preocupado por la situación en que queda su equipo tras caer 2-1 a manos de la Balona. El técnico entiende que la falta de experiencia pasó factura a los suyos después de encajar el gol del empate y aseguró que desconocía si el segundo tanto de los locales había llegado precedido de fuera de juego, como pareció solicitar cuando fue expulsado.

"Fue un partido igualado, quitando los primeros cinco minutos hicimos una primera parte muy buena hasta acabar dominando, de ahí los cambios del rival”, dijo en su comparecencia ante los medios en referencia a las dos sustituciones que llevó a cabo el preparador local, Javi Moreno, en el descanso.

“Nos adelantamos y hasta pudimos hacer el el 0-2, y luego en un error nuestro llegó el empate”, siguió. “Evidentemente, después del empate se notó nuestra falta de capacidad para gestionar esa presión, no tuvimos calma para poder hacerles daño en la contra. De hecho el 1-2 viene de una jugada en su área también. Podemos decir mil valoraciones, pero prefiero dar la enhorabuena a la Balona”.

Sobre la Balompédica, comentó: "Venía en una situación delicada y se les ha notado, pero luego cuando han jugado un poco a la desesperada han conseguido tener sus ocasiones y darle la vuelta al partido".

Preguntado por la expulsión y la jugada que dio origen al 2-1, replicó: “Todos entendemos que hay que respetar a los árbitros y que hay que intentar no protestar… pero la cuerda siempre se rompe por el mismo lado”.

“Ni le he protestado el segundo gol ni le he faltado al respeto”, aseguró Erice. “No lo puedo asegurar desde mi zona. Desconozco si es fuera de juego o no, pero en ese momento lo pido, sin insultarle, por supuesto, ni decirle ninguna palabra malsonante”, que de hecho es lo que refleja el árbitro en el acta, que le dijo a uno de sus auxiliares “eso es fuera de juego”

“Automáticamente pues me saca la roja y yo deduzco que pondrá que he protestado airadamente una decisión suya y que esto acarrea una suspensión de entre uno y dos partidos… porque por supuesto al árbitro y al linier hay que creerles siempre”, ironizó.

“Tengo que ver la jugada, porque hay veces que estamos hablando de centímetros, entonces yo puedo decir que es, puedo decir que no”, abundó.