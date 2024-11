El ceutí Antonio Pozo regresa a La Línea para arbitrar el Balona-Orihuela

El Comité Nacional ha designado al colegiado ceutí Antonio Pozo Fernández como árbitro del encuentro de la undécima jornada del grupo IV de la Segunda Federación que este domingo 10 de noviembre (17:00) dirimirán en el Ciudad de La Línea la Real Balompédica y el Orihuela Club de Fútbol.

Este trencilla ya visitó ese mismo escenario el curso pasado, en la penúltima jornada, en un encuentro en el que la Balona se impuso 2-0 al Cartegena B. En opinión de Europa Sur su labor mereció la calificación de “intachable”. Asimismo arbitró un triunfo del Orihuela en Lepe sobre el San Roque (0-1).

A lo largo de la temporada pasada juzgó trece partidos en la que era su primera andadura en Segunda Federación. El balance fue de cinco triunfos locales, otros tantos visitantes y tres empates. En lo que va de la 2024-25 ha arbitrado tres veces, con dos victorias de los anfitriones y un empate. Muestra un promedio de 5.38 amarillas y desde que debutó en la cuarta categoría del escalafón nacional solo ha llevado a cabo una expulsión.

Pozo Fernández llegará a La Línea este próximo domingo acompañado Jesús A. Molina Tortosa y Alfredo Vázquez Hidalgo como auxiliares en las bandas, mientras que Salvador Sánchez Rincón desempeñará las funciones de informador.

Víctima de una brutal agresión

Poco antes de acudir al partido en La Línea del pasado mes de abril, Antonio Pozo había sido objeto de una brutal agresión tras el diuelo entre Polillas de Ceuta y Calavera, correspondiente al grupo IV de la División de Honor juvenil.

“Una vez finalizado el encuentro y cerrado el acta arbitral con incidencia por el jugador Nº8 D. Enrique M.G. y otra persona que identifico como su progenitor, irrumpieron en la zona de vestuario arbitral tratando de agredirme, teniendo que ser retirado de la zona por el delegado federativo y miembros de las instalaciones, haciendo acto de presencia en las instalaciones deportivas el Cuerpo Nacional de Policía a requerimiento propio ya que al intentar abandonar las instalaciones se encontraba el jugador expulsado y el padre del mismo, ya que fui amenazado anteriormente por dicha persona diciéndome: "Te voy a esperar fuera, hijo de puta””, escribió en el acta.

"Al no correr peligro mi integridad física por la presencia de la Policía Nacional", prosigue Pozo Fernández, "y al no estar las personas arriba mencionadas, decido dirigirme a mi domicilio acompañado de un miembro de la RFFCE y otro acompañante, encontrándome dentro del vehículo donde me desplazaba hacia mi domicilio, escucho una voz que dice: "Ahora", saliendo del callejón un vehículo de color gris que nos corta el avance, bajándose del vehículo 4 acompañantes y el conductor que identifico como el padre de dicho jugador expulsado anteriormente, y los jugadores del equipo Polillas Ceuta que identifico claramente: al jugador Nº3 D. Carlos R.M., al jugador Nº13 D. Sergio R.O, al Nº15 José Manuel L. M. y al jugador Nº8 D. Enrique M.G.".

A partir de ahí, el colegiado señaló las agresiones que sufre: "Se baja mi acompañante para poder calmar dicha persona y jugadores, salgo del vehículo para intentar abandonar la zona y el jugador Nº3 me agarra y me retiene, él y los jugadores arriba mencionados y el padre del jugador Nº8 se abalanzan sobre mí y me propinan puñetazos, patadas llegándome a tirar al suelo, teniendo que intervenir vecinos de la zona y los dos acompañantes que me acompañaban en todo momento, para poder abandonar la zona. Una vez me encuentro lejos de la zona aviso a un miembro del CTA de Ceuta y me dirigí hacia Urgencias para que me evaluaran físicamente, y poder denunciar los hechos arriba mencionados. Adjunto parte facultativo, parte judicial y denuncia en el Cuerpo Nacional de Policía".

A pesar de estos hechos, el árbitro anunció que continuaría ejerciendo.