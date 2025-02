Javi Moreno: "Partido nefasto, horroroso; tenemos que ser más atrevidos"

La Línea/"Partido nefasto, horroroso". Así calificó Javi Moreno, el entrenador de la Real Balompédica Linense, la derrota encajada en el Ciudad de La Línea ante la Deportiva Minera. El técnico albinegro entiende que su equipo no estuvo a la altura y se hace "el máximo responsable": "A lo mejor no he sabido transmitir durante la semana lo que quería".

Moreno compareció ante los medios tras el revés con un análisis tajante: "Partido nefasto, nefasto total, sobre todo la primera parte. No entendimos nada de lo que habíamos trabajado durante la semana y poco más que decir. Nefasto, horroroso. La segunda parte estuvo más igualada, pero la primera mitad fue un desastre y si luego encima, cuando tienes el balón, no eres capaz de dar un pase bien dado, todo se dificulta mucho más", lamentó.

Ante la pregunta de qué le pasa a los jugadores en casa, Moreno trata de buscar una respuesta: "Son personas, no son máquinas. Cuando un equipo es el peor en casa es por algo. Tenemos que seguir trabajando, esforzándonos para intentar cambiar esa dinámica, no queda otra".

"Igual que otros partidos les doy la enhorabuena, incluso cuando hemos perdido, esta vez no fuimos capaces de entender lo que queríamos y por eso no hicimos la primera parte que yo esperaba", prosiguió el entrenador de la Balona. "Tenemos que ser más atrevidos, creer lo que se dice y llevarlo a cabo, que es lo que hemos hecho la gran parte de los partidos".

"Sabíamos lo que nos iban a hacer, pero no fuimos capaces, no sé si por miedo o por qué", continuó Moreno con su análisis. "Te meten un gol, la gente se pone nerviosa, más nerviosos nos ponemos nosotros, menos nos salen las cosas y al final es ir contra corriente... Y mira que el equipo últimamente estaba bien, pero la semana pasada errores de alevines nos penalizan y esta vez no fuimos lo atrevidos que yo quiero", argumentó.

"Intentamos mejorar la segunda parte con esos cuatro cambios y creo que el equipo estuvo un poco mejor", apuntó el preparador. "Pero la realidad es que con balón nos está costando mucho y no entiendo que se fallen pases en jugadores que tienen condiciones. Los futbolistas están entrenando bien, pero son personas. Insisto, a lo mejor no he sabido transmitir durante la semana", recalcó.

Preguntado sobre el acierto o no en los refuerzos, Javi Moreno los respalda: "El perfil de futbolista que ha venido es el que nosotros queríamos, estamos contentos con ellos y esperemos que nos ayuden. Están jugando casi los mismos que estaban, pero los responsables somos todos, yo el primero. A lo mejor no he sido capaz de transmiterles lo que yo quería y el culpable del partido soy yo", subrayó.