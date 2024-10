Calderón: "Teníamos el partido en la mano, se nos fueron dos puntos"

Antonio Calderón, el técnico del Juventud de Torremolinos, entiende que a su equipo se le fueron dos puntos tras lograr la Real Balompédica Linense en el 94' el tanto que suponía el empate entre ambas escuadras en el duelo de la novena jornada de la Segunda Federación que les enfrentó a ambos este domingo "Teníamos el partido donde queríamos, en la mano, y se nos fueron dos puntos. Me sabe mal y me duele porque ya nos ha pasado varias veces", lamentó el exalbinegro en su regreso a La Línea.

Calderón vio "un partido igualado" y ofreció su análisis ante los medios: "Ninguno tenía capacidad para crear ocasiones claras. Nosotros no hicimos nuestro mejor partido con balón, sí nos defendimos serios, pero casi no generamos ocasiones. Nuestro primer disparo fue ya entrado el primer tiempo, pero sabíamos que la Balona tenía problemas, que no tenía muchos cambios y que en el segundo tiempo nos íbamos a encontrar mejor con algunos ajustes", explicó. "Y así fue, tuvimos dos llegadas nada más volver e hicimos el gol. Después nos faltó lo que nos viene faltando, saber jugar estos momentos y que al rival no se le puede dar nada porque en estas categorías si das, el rival resuelve. Se nos fue en el descuento cuando tuvimos antes una clara para hacer el segundo", resumió.

El técnico del Torremolinos cree que la Balona "acusó la presión al principio" y no quería complicarse mucho, "pero luego hay un tramo que podía jugar un poco más porque no estábamos finos", reconoció. "Con el gol nuestro intentaron apretar más con el corazón que con la cabeza. Es una situación delicada, la liga está muy igualada y una victoria va a levantar los ánimos y seguramente vayan mejorando en cuanto a resultados", vaticinó.

Calderón volvió a lamentar los puntos dejados en el camino: "Son muchos puntos que se te van, que te privan de estar en una situación mejor en la tabla. Pero la realidad es que ha sido bastante igualado en el que lo más justo era un empate o una victoria por la mínima".

El míster vio cosas buenas en su exequipo: "La Balona nos apretó bastante bien, provocó faltas o robos, no teníamos continuidad", aceptó Calderón, que tuvo que jugar "casi sin delantero" y "aún así llevamos el partido donde queríamos y lo tuvimos en la mano".

El preparador se mostró "satisfecho" en cuanto "a la manera de competir porque tenemos un equipo muy joven". Calderón explicó que a Miguel Pérez se le salió el hombro en la acción que obligó a que fuese relevado y que tuvo que ser atendido in situ.