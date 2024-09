Diego Galiano: "El penalti me genera muchas dudas; lo más justo era un empate"

El entrenador del Atlético Antoniano, Diego Galiano, aseguró que su equipo se marchó “con mal sabor de boca” este domingo del Ciudad de La Línea porque entiende que hizo “méritos para algo más” que la derrota cosechada ante la Real Balompédica (1-0) en la primera jornada del grupo IV de Segunda Federación. El exfutbolista balono expresó sus “dudas” sobre el penalti que propició el único tanto de los de casa. “Lo más justo hubiese sido el empate”, senteció.

“Hicimos un buen trabajo, pero en la segunda parte quizás nos faltó lo que a la Balona en la primera parte, un poquito más de pegada”, dijo. “Tuvimos situaciones en las que pudimos hacer daño y no acertamos. Lo mismoq ue la Balona en la primera parte estuvo bastante tiempo en nuestro campo y no llegó a generar ocasiones claras de gol”.

“Fue un partido muy disputado, muy igualado y que nos escapó por una acción que nosotros no podemos controlar”, lamentó en referencia a la decisión del colegiado de señalar pena máxima. “Nos enfrentamos a un gran equipo, que tiene una gran afición, un gran campo y entiendo que hicimos las cosas muy bien, encerramos al rival en la segunda parte, pero no nos valió para puntuar”, resumió.

“A veces los entrenadores preferimos jugar peor y llevarnos los puntos para casa, pero hay que quedarse con el trabajo que hicimos”, abundó el técnico jerezao, que dijo que después de ver la acción en la televisión se lleva el convencimiento de que el penalti que dio el triunfo a los de casa “prácticamente no es”.

“El resumen del partido es fácil. Una parte para cada equipo. La Balona marcó al final de la primera mitad y después nosotros quisimos pero no pudimos”, resumió. “Igual nos falta ese nueve que sí tuvo la Balona o igual el partido se decidió por una acción de la que tengo mucho dudas”.

“No vale quejarse, no vale dramatizar”, recalcó. “Lo he estado hablando con el colegiado y le he dado mi opinión después de ver la imagen en el descanso”.

“Lo más justo hubiese sido el empate, pero el fútbol no entiende de justicia y la Balona metió un gol más que nosotros, que es lo que cuenta”, lamentó. “Como fuese o dejase de ser... no vale para nada lamentarse, porque al fin de cuentas el partido ya terminó y nos fuimos con cero puntos”.