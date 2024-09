Marrero: "Al final estábamos más frescos y antes del 2-3 ya tuvimos tres ocasiones"

El entrenador del Club Deportivo Don Benito, el valenciano Juan Marrero, felicitó a sus jugadores por “la personalidad” demostrada en el duelo de la quinta jornada del grupo IV de la Segunda Federación celebrado este domingo en el Ciudad de La Línea y en el que los calabazones se impusieron por 2-3 a la Real Balompédica Linense. El míster aseguró que en los últimos “diez-veinte minutos” su equipo estuvo más fresco físicamente y que antes de lograr el tanto de la victoria en el 95' había dispuesto de “dos o tres ocasiones”.

“Cuando se gana, la evaluación siempre es positiva, aunque haya cosas que no me han gustado, pero los chavales, todos los que saliron, estuvieron fenomenal”, dijo el míster.

“Con independencia de que hiciésemos el gol, en los diez-quince últimos minutos estuvimos mejor y de hecho antes de marcar tuvimos dos o tres ocasiones”, recordó Marrero.

“Somos de los equipos más goleadores, pero encajamos en situaciones que no debemos, aunque esta vez tiramos de personalidad ante una afición que empuja mucho y en la segunda parte fuimos más sólidos, competimos mejor”,valoró. “Otro equipos quizás se hubiese metido atrás, pero nosotros segumos con dos puntas y apretando arriba”.

“A pesar de que viajamos en el día los chavales hicieron un desgaste, una intensidad... ya he dicho que al final estábamos mejor físicamente”, continuó. “Siempre creímos en la victoria, porque eso es lo que les inculqué desde el minuto uno”.

“Todos los partidos los hemos podido ganar, marcamos muchos goles, pero también nos marcan y es nuestra asignatura pendiente, pero en entrega, en corazón, en el alma... es que da igual, si perdemos este partido me cabreo como entrenador, pero me da igual, pero cuando los que juegan te lo dan todo no puedes pedirles más”.

“Ganar en La Línea y como se ha producido no creo que sea una casualidad, es que nos lo merecimos y este resultado es muy importante para la confianza del equipo”, recalcó. “Vamos a disfrutar de esta victoria que ya vendrán mal dadas, porque nos enfrentamos a proyectos cuyo presupuesto multiplican el nuevo por cuatro, cinco, seis veces... pero con personalidad en el campo se iguala todo”.

Como ya había afirmado antes del encuentro, Marrero se mostró convencido de que la Balompédica a pesar del comienzo que está protagonizando “va a estar en el play-off y va a pelear por el ascenso”.

El técnico se refirió al derbi de la próxima semana con el Villanovense. “A nivel de club, es un derbi y hay que ganarlo, eso es innegociable”.