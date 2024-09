Miguel Rivera: "Tenemos que pedir disculpas, no estamos a la altura"

El entrenador de la Real Balompédica, Miguel Rivera pidió disculpas "al aficionados, al presidente, a todos" después de que su equipo cayese 2-3 a manos del Don Benito en encuentro de la quinta jornada en el grupo IV de la Segunda Federación. El míster dijo que el vestuario tiene que tomar conciencia "ahora de que primero hay que pelear por salvar la categoría" e insistió en el que el equipo de La Línea está siendo víctimas "de accidentes difíciles de explicar". "El fútbol está siendo injusto con nosotros", sentenció, para acabar su intervención con un significativo: "Esperemos que podamos seguir trabajando"

“Desde que estoy aquí es el día más duro que me ha tocado vivir. Muchas veces no entiendo por qué pasan las cosas. No sé si fue el minuto siete... simple y llanamente un pase atrás, un control que quiere hacer, Álex Lázaro que evidentemente, como siempre, tiene actuaciones magníficas, pero incomprensiblemente el balón entra”, comenzó el míster su comparecencia.

“A partir de ahí es todo como una catarata de falta de control de todo, una descomposición que aunque hemos empatado dos veces... pero el 1-2 de ellos ellos es surrealista, está con la marca encima y hay un escorzo, saca el pie y va al poste”, recordó. “Habíamos hablado de no cometer esos errores más, de tratar de tranquilizarnos, habíamos buscado profundidad con fuera con Pecellín... pero no hemos acertado”.

“Pero bueno, estábamos 2-2, empujando, empujando, empujando y en el minuto 85 decidimos recoger a Harper, que hay que ir tratando de que se proteja y además porque tenía tarjeta y se nos había lesionado Fran Moreno y ahí viene ya la siguiente condena. Fran Moreno, nuestro central zurdo y sacamos al lateral, más puro que quedaba e increíblemente es la única jugada que se van acercando sin ninguna opción de poder jugar el balón, nos complicamos, se convierte el córner y el córner en gol. ¿Qué nos está pasando? Es la pregunta”, abundó.

“Hay que cortarle la cabeza al entrenador, pues la verdad que todo sería lógico en la ilógica del fútbol, pero es que me resulta muy difícil comprender qué nos está pasando. Un equipo que se ha hecho para lo que se ha hecho y ahora nos vemos obligados a tener que tomar conciencia de que primero hay que pelear para salvar la categoría”, asumió Rivera. “Me pregunto por qué el fútbol está siendo tan injusto con nosotros”.

“Evidentemente tengo que pedir disculpas a todos los aficionados, al presidente, a todos... no estamos a la altura de del proyecto de la Balona. Así de claro, ¿Qué nos está pasando? Porque son accidentes, sí, pero esa concentración competitiva que trabajamos y demandamos nos olvidamos”.

“Personalmente he vivido una situación en un día demasiado especial para mí y he recibido un golpe demasiado duro. Hay que intentar primero enfriar la cabeza y a ver dónde somos capaces de encontrar soluciones”.

“No estamos compitiendo liberados, estamos compitiendo atenazados, con miedo. Y eso está haciendo que cometamos muchos más errores”, sostuvo el míster en su comparecencia postpartido ante los medios.

“No terminamos de encontrar soluciones, no terminamos de acertar. El club, la ciudad, el aficionado se merecen mucho más”, comentó.

“Esperaba también tener un golpe de suerte, que nos hace falta, pero eso no sucede y vi como todo lo que trabajo, todo lo que explico, todo lo que trato de inculcar se va en detalles que para un proyecto de este calibre es como si no estuviésemos preparados, como si a la más mínima presión, a la más mínima dificultad nos diluimos”, analizó.