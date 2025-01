Almería B: un buen viajero en horas bajas

El Almería B llega este domingo (12:00) al Ciudad de La Línea para enfrentarse a la Real Balompédica Linense en encuentro de la decimonovena jornada del grupo IV de la Segunda Federación con estadísticas contradictorias. Por un lado el filial indálico sumó en su último desplazamiento, a Puerto Real para medirse al Cádiz Mirandilla, su primera derrota como visitante desde que cayó en Maracena el 25 de febrero de 2024, lo que le identifica como un excelente viajero. Por otra parte ha cosechado tres derrotas en cuatro jornadas (cuatro en seis) lo que le ha hecho descabalgarse desde el liderato hasta la quinta plaza, con solo tres puntos de renta sobre la Balona.

El Almería B ha ido de más a menos. Tiene una explicación, el entrenador del primer equipo, Joan Francesc Ferrer Sicilia, Rubi, condicionado por las limitaciones económicas, optó por una plantilla corta e ir tirando del filial. La consecuencia es que Quintanilla y Rachad (que acaba de pasar por el quirófano por una lesión de menisco) se han constituido casi en jugadores del primer equipo de pleno derecho y que el montenegrino Marko Perovic casi es más habitual con el equipo de Segunda que con el de Segunda Federación. La marcha de futbolistas de ese nivel pasa factura al segundo equipo.

A pesar de que como local (bien es verdad que ha jugado en diferentes recintos) ha llegado a perder cinco partidos, como visitante acredita tres victorias, cuatro empates y la mencionada derrota ante el Mirandilla. La explicación puede estar en que se trata de este equipo, que tiene una media de 21 años, se siente más cómodo jugando al contragolpe que teniendo que llevar el peso del juego.

La convocatoria del Almería B -que no ha realizado movimientos en el mercado de invierno- estaba pendiente de la del primer equipo, que este domingo recibe al Huesca a las 21:00. Rubi, que dirigía una sesión de trabajo en la tarde de este mismo sábado, no hace pública la lista cuando juega en casa, lo que se traduce en que no es posible saber qué futbolistas del filial formarán parte de la misma.

A lo largo de la semana los medios locales han especulado con la posibilidad de que puedan ser llamados a filas el meta Bruno Iribarne (internacional con España en categorías inferiores) y el atacante Lorenzo Sánchez (Loren) este último como consecuencia de las bajas de la primera plantilla, pero no deja de ser una especulación.

Alberto Lasarte, entrenador del filial almeriense, subraya que la Balona “ha mejorado mucho” desde su visita al Anexo, donde perdió 4-1, pero pide a los suyos que en este duelo, después de encajar tres derrotas en las cuatro últimas jornadas (la última 1-3 frente al Águilas) den “un puñetazo en la mesa” y se “reivindiquen”.